Finanzas verdes, en tiempos de pandemia

Las finanzas sostenibles son la palanca principal para escalar, a un nivel de impacto crítico, la sostenibilidad en las empresas y evolucionar de proyectos “pilotos” a grandes inversiones que permitan cambiar el modelo de desarrollo hacia uno sostenible y circular.



(Colombia emitirá bonos verdes desde el próximo año).

A lo largo de los años, se ha evidenciado una evolución de este concepto; desde los valores y la responsabilidad social corporativa hacia un foco en el crecimiento estratégico a largo plazo. Por este motivo, en el marco del covid – 19 vale la pena revisar cómo se pueden ver afectadas las finanzas sostenibles por causa de la contracción que sufrirán diversas economías, entidades, gobiernos y empresas a nivel mundial.



Para empezar, vale la pena revisar, hasta este punto, qué estragos ha generado la pandemia globalmente. Al revisar los mercados accionarios internacionales, se identificó una pérdida de (aproximadamente) el 20% de su valoración – en un rango entre (-7T) a (-10T) al materializarse el riesgo de pandemia, así mismo, según estimaciones de Standard & Poor’s se calculó una pérdida del PIB global estimado en -2,4% para 2020.



(El BID impulsa la emisión de bonos verdes en América Latina).



Con lo anterior en mente, surge entonces el interrogante acerca de la estabilidad del círculo virtuoso que se ha logrado consolidar en diversos sectores gracias a la gerencia de la sostenibilidad, la cual ha sido impulsada por distintas entidades financieras, banca multilateral, ong, entre otros.



La importancia de las finanzas sostenibles radica en que impulsan el crecimiento y mitigan el impacto de los riesgos sistémicos. Uno de los aspectos más importantes sobre éstas, es que ayudan al mundo a ser más resistente y resiliente a problemas – como el actual – y tristemente, hoy se están evidenciando las grandísimas faltas de este componente a nivel global. Según cálculos, si se hicieran inversiones anuales de 6 trillones de dólares se podrían llegar a generar más de 12 trillones en beneficios al año (empleos, mejoras en los sistemas sociales, de salud, ambientales, etc). El riesgo por la falta de inversión en la sostenibilidad podría llevar a reducciones entre el 15% y el 25% del PIB global, lo cual podría oscilar entre los 13 trillones y los 21 trillones al año.



El caso de la pandemia es un ejemplo claro de que el mundo no se preparó, y que no se hicieron las inversiones necesarias para evitar y mitigar. Por este motivo, hoy se están sufriendo las consecuencias de que hace 10 años no se empezaron a hacer las preparaciones y proyecciones adecuadas.



No obstante, no todo está perdido, actualmente pueden evidenciarse oportunidades para salir adelante. Se han empezado a emitir bonos para financiar al sector de la salud, combatir la pandemia y empezar a buscar una cura. En este sentido, las finanzas se han ido canalizando para atender un problema que es el covid– 19. Por este motivo, es de suprema importancia que el sector público, el privado y la academia trabajen en conjunto para poder llevar a cabo cambios de política pública, movilizar recursos, fundar incubadoras de iniciativas que puedan escalarse, entre otros.



El virus ha demostrado que los desafíos mundiales no tienen fronteras. Por este motivo, una de las lecciones más importantes es la necesidad de preparar a las economías, mercados, sociedades y empresas a enfrentar y mitigar los riesgos que se puedan presentar ante cualquier escenario. Siempre teniendo en cuenta la visión solidaria de que las sociedades no estarán nunca seguras hasta que los más vulnerables se encuentren protegidos.



Clemente del Valle

Director del Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes