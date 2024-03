‘Colombia ha sabido hacer ‘fintech’ y lo está exportando’

Uno de los temas más importantes en el mundo económico en el último tiempo ha sido la inclusión financiera.



Para Carlos Marmolejo, director general de la ‘fintech’ mexicana Finsus, el sector debería enfocarse en democratizar las finanzas.



“Tenemos que trabajar juntos y crear ecosistemas para darles más servicios, con más beneficios, a los consumidores”, aseguró.



En charla con Portafolio, Marmolejo resaltó el papel de Colombia en el proceso de inclusión financiera y dijo que América Latina está pasando por un buen momento financiero: Nos tardamos en llegar, pero estamos sobresaliendo”.



Usted trabajaba en Banco Santander, en la banca tradicional, ¿por qué decide cambiar y meterse en el negocio 'fintech'?



He sido regulador bancario por muchos años y me tocó impulsar iniciativas de inclusión financiera, pero el resultado ha sido que seguimos con poco avance.



Creo que Banco Santander ha hecho las cosas fenomenales a nivel mundial, pero las organizaciones grandes tardan mucho en transformarse, mientras que instituciones como Finsus se transforman más rápido hacia modelos digitales. Pero no nada más se transforman, sino que se adaptan a una realidad que responde a un mercado cambiante. Y tenemos que estar entendiéndolo (el mercado) todos los días para adaptarnos a lo que los consumidores piden.



Finsus está en un sector conocido en México como Sofipo, ¿en qué consiste y qué ofrecen ustedes?



En México hay dos figuras muy importantes para poder recibir depósitos del público y usar esos depósitos para prestarlos: están los bancos y las Sofipo, que son las Sociedades Financieras Populares.



Las Sofipo fueron creadas para poder atender al mercado no bancarizado de manera regional. A partir de la pandemia del covid-19, las Sofipo nos hemos digitalizado y hoy estamos atendiendo a nivel nacional. Es un mercado en el que se reciben depósitos, inversiones y se presta de una manera 100 % digital.



Ya en cuanto a Finsus, somos una ‘fintech’. Recibimos nuestra licencia hace 10 años, pero hace dos nos metimos de lleno en la digitalización y no tenemos sucursales: cambiamos nuestro modelo de negocio, que era 100 % tradicional, a digital a través de una aplicación móvil desde la que se puede abrir una cuenta, hacer pagos, realizar transferencias.



¿Qué los hace diferentes a otras ‘fintechs del mercado?



Estamos trabajando en un nuevo frente: el de pagar tasas justas a las personas por prestarnos su dinero y eso ha permitido que se empieza a mover la aguja hacia un nuevo modelo de inclusión financiera en México que nos permita democratizar las finanzas.



Somos una aplicación que todo el mundo puede bajar, no cobramos nada, no ponemos requisitos mínimos, damos la facilidad para que el cliente ahorre lo que tenga.



Por ahora estamos solo en México, queremos fortalecernos en el país. Una vez lo logremos, pensaremos en una posible expansión y Colombia es un destino que nos atrae.



¿Por qué es importante promover la inclusión financiera?



Hay que democratizar el ecosistema financiero y que las personas se den cuenta de lo importante que es ahorrar, invertir.



Creo que hay que acercarnos con la educación, enseñando, y que nos sientan confianza.



Hay muchos actores financieros, muchas tarjetas, pero se usan poco o porque falta infraestructura o porque no sienten confianza, y eso hay que trabajarlo. Las finanzas son de todos y para todos y si es con facilidades, por intermedio de la tecnología, mucho mejor.



¿Qué tal está América Latina en inclusión financiera?



El público está exigiendo más servicios y eso es bueno, y la tecnología ya está casi que al alcance de todos: hay más ‘smartphones’ en las calles y eso nos permite tener más conectividad y más operaciones.



En la región se están ofreciendo servicios financieros que premian al consumidor y no que te están cobrando comisiones. Los estadounidenses y los europeos tuvieron una banca por muchos años de comisiones y de pocos rendimientos, y hoy América Latina está reconociendo a los ahorradores e inversionistas con buenas tasas. ¡Eso es fantástico!



¿Cómo ve a Colombia en inclusión financiera?



Me gusta mucho lo que ha hecho Colombia y celebro sus avances ‘fintech’.



Algo que me ha llamado mucho la atención, y que he estudiado mucho, es la capacidad que tienen de recibir depósitos en los pequeños comercios, creo que eso nos falta en México.



De manera acelerada, Colombia ha logrado llegar a un nivel poblacional muy amplio y, desde mi punto de vista, se debe a que hay una capilaridad de que prácticamente en muchos lugares, por ejemplo, puedes hacer retiros de dinero de los programas sociales, y eso hace toda la diferencia.



Hay que ponerle mucha atención a Colombia y a lo bien que está trabajando en inclusión.



¿Qué cree que se puede aprender del caso colombiano?



Que ha sabido hacer ‘fintech’ y lo está exportando. En México hay mucha presencia colombiana en el ecosistema. Sin duda, es un país que ha sabido entrar donde se tiene que entrar.



CAMILO HERNÁNDEZ M.

Editor de Portafolio.co