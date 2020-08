‘‘Fintech’ crecieron en crisis de 2008, ahora sucede igual’

Archivo particular

La crisis mundial que ocasionó la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en 2008 y que generó una ola de desconfianza en el sistema financiero fue uno de los hechos que marcaron el despegue de las fintech en Colombia y ahora, con la pandemia del coronavirus, el sector toma un impulso adicional.



(Los retos de las fintech, la nueva forma de las finanzas).

La tecnología financiera desarrolló productos para complementar e incluso competirle al sistema financiero tradicional y esto se ha visto registrado en al menos nueve líneas dentro de las cuales el crédito digital, los sistemas de billeteras virtuales, sistemas de financiación colaborativa (crowdfunding), originación y trámite de obligaciones, hacen parte, entre otras actividades, de lo que en el nuevo lenguaje se le denomina ‘ecosistema’.



En ese sentido, Colombia Fintech, asociación que trabaja por el desarrollo del sector, acaba de publicar un libro en el que expone los avances del sector y los aportes que desde la industria, la academia y el gobierno han realizado a esa actividad. Portafolio habló con Javier Raventos, autor de ‘Empresas Fintech en Colombia, sus retos y logros’ y con Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech.



¿Cuál es la importancia del libro?



Dejar plasmado lo que está pasando, pues Colombia es el tercer país más importante en desarrollo de fintech de la región después de Brasil y México. Hay fondos que están invirtiendo mucho en el sector. Recopilamos artículos de gente que sabe del sector en materia de regulación, adelantos, inclusión social y financiera. Además, seleccionamos 18 empresas que son ejemplo con plataformas de pagos, facilidades para conseguir créditos en línea y otros adelantos tecnológicos.



(‘Las fintech no son moda, sino la nueva norma’).



¿Qué tienen para mostrar las ‘fintech’?



Hay diferentes innovaciones. Desde pagos digitales, crédito, desarrollo de crowdfunding y blockchain y criptoactivos. Las fintech posibilitan que se entreguen auxilios del Gobierno a cerca de 2 millones de familias que los reciben a través de una fintech. Daviplata y Nequi, de Davivienda y Bancolombia también participan en esa distribución. Sin embargo, hace pocos años a nadie se le ocurría que eso iba a pasar. Que alguien tenga una monedera digital, que con un código QR se le permita que personas que no tenían sistemas de pagos digitales lo hagan.Por ejemplo, en las calles ya hay quienes reciben sus pagos a través de códigos QR. Los pagos digitales han venido creciendo y modernizándose. Las soluciones de pago sin contacto son maravillosas. En crédito digital las fintech están introduciendo inteligencia artificial para análisis de puntuación de crédito y eso hace que los procesos de estudio de una colocación sean muy rápidos.



¿Qué cifras exhiben?



Hablamos de que en el caso de las fintech colombianas el año pasado crecieron 26% y hoy el ecostistema es de 240 empresas y es el tercero después de Brasil y México. Las fintech nacionales tienen en promedio 32 empleados y estamos generando 7.000 empleos. El 71% de las fintech comenzaron como emprendimientos en Colombia y apenas el 5% tienen más de 5 años de creadas. Asimismo, el 46% utilizan big data y analítica de datos para su crecimiento. El libro celebra los logros de una industria que ya ofrece crédito digital a 3 millones de clientes y en pagos digitales llegamos a 8 millones de personas. Ya tenemos un sistema de regularización de cifras y creamos un think tank (tanque de pensamiento) con los 9 segmentos de la industria. Próximamente publicaremos los resultados de un ejercicio de análisis.



¿Cómo evitar que a través del modelo fintech sucedan robos o desfalcos?



Con la Superintendencia Financiera estamos hablando sobre los prestamistas ilegales y que se aprovechan del modelo fintech y se hacen parecer a las legales. El acceso a la tecnología debe estar claramente identificado y definido por la ley. Una fintech legal debe cobrar dentro de las normas establecidas por la ley y las autoridades, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si realizan actividad de captación de recursos deben ser controladas por la Superfinanciera. En este caso son las Sociedades Especializadas en Pagos Electrónicos que son cinco en Colombia y la de crowdfunding a2censo de la Bolsa de Colombia.



¿Continuará creciendo el sector?



Las crisis del mundo hacen que se necesiten mecanismos alternos de financiación que es complementario y ayuda a los que están infra o subancarizados. Vamos a ver fortalecimiento y en esta crisis vamos a ver más innovación y tecnología. Y es que en estos tres últimos meses las fintech colombianas han recibido inversiones por US$270 millones.