'Fintech no resuelven por sí solas todas las necesidades de crédito'

Archivo particular.

Los emprendimientos que prestan servicios financieros soportados en tecnología, conocidos como ‘fintech’, son claves para llegar a segmentos desatendidos por la banca tradicional.

Sin embargo, para Fernando Sotelino, profesor adjunto de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York, y ex banquero en Brasil, estas iniciativas son claves para aumentar la competencia en el sector financiero, pero por sí solas no deben verse como la gran solución para todas las necesidades de financiamiento.



El académico, quien participó en el Congreso de Medios de Pago de Asobancaria, señala que, al tiempo que la banca tradicional ha dedicado más esfuerzo al desarrollo tecnológico y de nuevos productos, muchas ‘fintech’ han logrado un posicionamiento importante para escalar sus negocios y ampliar la oferta.



(Lea: Preparan una licencia condicionada y por etapas para las ‘fintech’)



En ese escenario, y si bien se está avanzando para dar reglas de juego claras en la región, Sotelino considera que es clave que se logre una armonización entre las pautas que se den en cada país, lo que permitirá a estos emprendimientos que miren más allá de su mercado local y puedan atraer más inversión.



Por otra parte, al ser consultado sobre el impacto de la desaceleración global en A. Latina, Sotelino señala que es clave que los países sigan trabajando en crear ambientes macroeconómicos estables y seguir haciendo a sus sistemas financieros más sólidos. En este punto, insiste en un crecimiento responsable en el crédito para personas y empresas y y una mayor competencia en financiamiento, que incluya no solo a la banca sino al mercado de capitales y a las ‘fintech’.



La ventaja, dice, es que “con las lecciones aprendidas de la volatilidad y los efectos de la crisis, los banqueros son más cuidadosos. Mi percepción es que ha habido mucha medición de riesgos y una preocupación por mostrar niveles adecuados de capitalización”.