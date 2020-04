Fintech sacan la cara en medio de la crisis

El aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno nacional para disminuir los contagios del coronavirus ha sido aprovechado por el sector de las fintech (soluciones financieras basadas en la tecnología) para ampliar su campo de acción y generar más oportunidades de negocios.



Desde soluciones como la vinculación de nuevos clientes, la gestión de riesgo, la colocación de créditos y el manejo de bases de usuarios y potenciales compradores, entre muchas más, son algunos de los recursos que los emprendimientos digitales ofrecen a las diferentes entidades.



(‘Las fintech no son moda, sino la nueva norma’).



Las compañías de este sector crecieron 75% el año pasado.



A continuación presentamos solo algunas iniciativas y casos que han encontrado un espacio dentro en el mercado para evitar la interacción humana en largas filas o cajeros electrónicos para evitar contagios y ahorrar costos.



1

Colombia Fintech



La Asociación Colombiana de Empresas Fintech, que agrupa a 240 firmas del sector como corresponsales bancarios, pasarelas de pago, pagos digitales y factoring acaba de presentar al Gobierno una propuesta que permita dispersar con corresponsales y billeteras digitales los pagos a 1,5 millones de colombianos en auxilios y ayudas para enfrentar los efectos económicos del coronavirus.



Erick Rincón, presidente del gremio dice que las empresas están “habilitando sus soluciones evitando al máximo la presencia, para llegar a población no bancarizada que no tiene productos financieros y que en su mayoría no requería entrega de sumas de efectivo que podrían ser transmisores del coronavirus”.



Rincón dice que otra propuesta que hicieron es que las empresas puedan ofrecer créditos digitales “a quienes no están en el sistema financiero tradicional, lo que ayuda a mejorar la inclusión financiera”.



Para el directivo, se puede abrir “una ventana con Bancóldex para inyectar de liquidez a comerciantes, micro, pequeñas y medianas empresas pues consideramos que el crédito digital sea visto como un agente importante en la inyección a la economía”. Otra iniciativa es acudir a un financiamiento alternativo de las empresas con títulos (factoring)”.



Entidades del Gobierno trabajan para permitir una mayor dispersión de los canales para la movilización de recursos.