Así se cubriría el déficit del Fondo de Precios de Combustibles

El Gobierno Nacional presentó el proyecto de adición presupuestal para destinar cerca de $25 billones adicionales a temas como salud y agro. Para hacer esto, el Ministerio de Hacienda realizó una recomposición del gasto, de forma que del Presupuesto General de la Nación ya no saldrán los $18,3 billones para pagar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc). Eso libera ese saldo para que Hacienda lo pueda destinar a otros rubros.



Con este cambio, el pago del déficit “se hará mediante una compensación directa entre la Nación y Ecopetrol contra los dividendos generados por esta empresa que son propiedad de la Nación”. Esto quiere decir que con los dividendos se cubrirá la deuda.



Durante el año pasado, el diferencial compensado por el Fondo llegó a $36,2 billones, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, similar a la estimación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Sin embargo, de ese monto ya se han girado $18,3 billones, con lo que este año se deberán pagar $25,8 billones.



Andrés Velasco, director técnico del Carf, apuntó que se espera que las utilidades de Ecopetrol sean de $29 billones, con lo que se saldaría por completo la deuda causada el año anterior y quedaría un remanente de unos $3,2 billones para girar la Nación.



“De esta forma no se incorporan los dividendos y se reduce lo que se tiene que girar por parte de Ecopetrol. Este año solo entraría el remanente después del pago del Fepc”, afirmó Velasco.



De acuerdo con el articulado radicado en el Congreso para la adición, “la recomposición de fuentes de financiación y la reducción de algunas partidas, principalmente la destinada al pago del déficit del Fepc, permiten aumentar el gasto destinado a financiar prioridades de este gobierno”.



Ecopetrol presentará el próximo 28 de febrero sus resultados financieros, en los que se espera que se logren cifras récord y tras lo cual se confirmaría la cifra que recibirá el Gobierno.



Para 2023, la cartera de Hacienda espera que se reduzca el déficit del Fepc, llegando hasta $28 billones, gracias a las alzas graduales en el precio de la gasolina y las que se espera que se hagan al diésel después de mitad de año.



Además se prevén que con la caída de los precios del petróleo, que para este año espera la Agencia Internacional de Energía (IEA) que sea de US$84 por barril, el diferencial del precio interno frente al de paridad internacional, se reduzca.



Velasco señaló que esto haría que el déficit este año rondara entre $28 y $30 billones, una reducción de entre $6 y $8 billones frente a lo generado en 2022. Esto teniendo en cuenta los supuestos macroeconómicos del Plan Financiero.



Ahora bien, Corficololombiana espera que sean $16,6 billones, considerando la evolución del petróleo y de la tasa de cambio.



Cabe recordar que ya se completan 6 meses de alzas continuas en el precio de la gasolina que se espera que se mantengan hasta cerrar la brecha entre el precio internacional y el local. Sin embargo, con el fin de no afectar la inflación de forma tan fuerte, el Acpm no se ha ajustado. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, señaló que se ajustará en el segundo semestre.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio