Fondo Nacional de Garantías lanza producto para combatir 'gota a gota'

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) lanzó un nuevo producto dirigido a la economía popular, con el cual se busca garantizar cerca de 10.000 créditos de hasta $2 millones, con el fin de combatir el ‘gota a gota’ y demás esquemas informales de financiamiento.



(Vea: Finanzas personales: cuándo es oportuno pedir créditos).

Los recursos podrán ser invertidos en capital de trabajo o modernizar equipos y busca apoyar a quienes más acuden al 'gota a gota', como vendedores ambulantes, tenderos, recicladores o simplemente quienes no han podido acceder a créditos de manera formal.



“El apoyo y fortalecimiento de la economía popular es uno de nuestros pilares fundamentales, queremos promover la inclusión crediticia de este grupo poblacional que no tiene historial en bancos y que desean hacer crecer sus negocios con un apoyo ajustado a sus necesidades”, aseguró Javier Cuéllar, presidente del FNG.



Estos créditos estarán disponibles para todas las personas que vivan en Colombia y pertenezcan a cualquier sector de la economía, salvo quienes ejerzan la agricultura o ganadería.



A ellos podrán aplicar quienes no tengan operaciones de crédito vigentes en los últimos 4 años y quienes estén clasificados en los grupos A, B, o C del Sisbén.



(Vea: Bancos siguen bajando tasas de interés de los créditos).



“Nuestro objetivo es incursionar en nuevos productos dirigidos a la base de la pirámide productiva y que les permita dar ese primer paso hacia una financiación segura. Este es el primer producto de muchos que iremos lanzando a lo largo del cuatrienio. Continuaremos apoyando la economía popular y comunitaria”, indicó Cuéllar.



(Vea: 'Hay que darles más créditos a las mujeres': Asomicrofinanzas).



El trabajo del Fondo Nacional de Garantías se enfocará en brindar el respaldo, actuando como fiador y garante de este sector de la población, para facilitar su inclusión crediticia y financiera, enmarcada en el Plan de Desarrollo.



(Vea: 'Credit score', el polémico parámetro para otorgar créditos en EE. UU.).

PORTAFOLIO