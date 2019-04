Fondo ve a los bonos y peso colombiano como una gran apuesta

Los bonos en moneda nacional de Rusia, Indonesia y Colombia se encuentran entre las mejores apuestas del mundo, según el fundador y responsable ejecutivo de un fondo de cobertura global macro de 420 millones de dólares que está considerando los mercados emergentes de nuevo a medida que los riesgos se desvanecen.



Said Haidar dijo en una entrevista que los mercados emergentes vuelven a llamar su atención después de haberse mantenido planos durante gran parte de esta década.



Un crecimiento más lento en China, el legado de la crisis financiera y una mala gobernanza en países como Turquía, Brasil, Argentina y Malasia han sacudido los mercados emergentes.



Ahora, esos vientos en contra están disminuyendo, señaló. "Los mercados emergentes han tenido una década perdida", dijo Haidar, afincado en Nueva York. "La propuesta general es mayoritariamente correcta, en cuanto a que es probable que haya un alza de los fundamentos en estos mercados".



El fondo Júpiter de Haidar Capital Management registró un rendimiento del 8,1 por ciento en 2018, beneficiándose de posiciones largas en Australia y Nueva Zelanda y de apuestas cortas a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, según una persona familiarizada con el tema. Fondos competidores perdieron un 6 por ciento de media en el mismo año. El fondo Júpiter ha avanzado otro 9,7 por ciento en los últimos tres meses, dijo la persona. Una portavoz de Haidar Capital Management no quiso comentar sobre el rendimiento del fondo.



Este estadounidense de Filadelfia de 58 años ve valor en las acciones A de China, así como en el rublo ruso, la rupia Indonesia, el peso colombiano y sus respectivos bonos.



Hungría parece menos atractiva dada la política expansiva del banco central, mientras que Turquía y la India podrían enfrentarse a dificultades si los precios del petróleo continúan subiendo, manifestó.



Sin embargo, Haidar dijo que el carry en Turquía es demasiado alto para realizar apuestas cortas a la lira. Brasil es el mayor interrogante: si el presidente Jair Bolsonaro tiene éxito con la reforma de las pensiones, la nación latinoamericana podría ser la gran apuesta de la década, dijo, aunque posibles retrasos la convierten en uno de los mayores riesgos del mercado. "Bolsonaro no es un político tradicional", señaló Haidar. "Creo que es probable que consiga algunos cambios allí".