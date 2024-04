Fondos de pensiones quieren una reforma pensional basada en el ahorro

Durante la instalación del XVII congreso de Asofondos, el presidente del gremio, Santiago Montenegro dijo que la actualidad del mercado pensional en Colombia adolece de factores como una cobertura baja, no es sostenible fiscalmente y además mantiene subsidios a personas con ingresos altos.



Manifestó que por esas razones en los anteriores gobiernos se ha sostenido en la necesidad de hacer una reforma que sea buena y esté basada en el ahorro.



Dijo que contrario a lo que muchos creen, el gremio no quiere que la reforma pensional que actualmente se discute en el Congreso se caiga y en cambio, han pedido concertación para que sea una reforma buena que elimine los subsidios de los que más ingresos tienen, tenga una mayor cobertura y ayude a generar ahorro y sea sostenible.



Montenegro incluso dijo que valoran que el actual Gobierno haya tenido el valor de presentar la iniciativa y pidió que el Gobierno y los congresistas escuchen la voz del sector privado, la academia y los centros de estudios acerca de lo que la iniciativa debe tener.



"Pedimos trabajar con los congresistas y los que haya que trabajar para sacar adelante una reforma pensional que le sirva al país", insistió Montenegro.



Afirmó que la iniciativa debe estar basada en ahorro y capitalización y el umbral debe ser de un salario mínimo, pero que estos recursos sean administrados por un fondo público, que sea sostenible en el futuro, que no se acabe y recalcó que un fondo es para las generaciones mayores y este no se debe acabar.



Los ajustes se pueden hacer y aspiramos que se realicen, pero la industria debe ser sostenible, incluso con más administradores a los actuales, pero que sean sostenibles y que los recursos que administre el umbral contributivo debe tener gobierno corporativo que no lo afecte el ciclo político.



Por su parte, Miguel Largacha, presidente del consejo directivo de Asofondos y de la AFP Porvenir aseguró que cualquiera que sea la entidad pública de maneje los recursos tiene que hacer un despliegue técnico y de manejo muy grande pues recibiría al año al menos $ 43 billones.



Y en ese sentido recordó conceptos de la Pocuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que dijeron que en el caso de Colpensiones, que tiene 6 millones de afiliados, pase a manejar 24 millones , en virtud de los cambios de la reforma, eso no se hace fácil y al menos se podría dar en el 2026.



Montenegro insistió en que el umbral sea lo más bajo posible, es decir de un salario mínimo, con lo que de paso alivia la carga fiscal "pues hay menos subsidios que dar y es más equitativo y por eso proponemos un salario mínimo".



"Con 1 o 1,5 salarios mínimos a ese umbral contributivo el flujo de ahorro al régimen publico es muy alto", aseguró.



Largacha dijo que el centro de estudios Anif tomó los diferentes modelos de los centros de análisis y estudios y de académicos sobre la reforma y concluyó que "bajar de 3 a 1,5 salarios mínimos se ahorran 35 puntos del PIB o 25 lineas del metro" y en este sentido cuando se baja el umbral el subsidio va a quien lo necesita.