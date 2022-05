La crisis alimentaria, punto de partida en el Foro de Davos

El mundo experimentará un mayor aumento en el precio de los alimentos en los próximos diez a doce meses si no se resuelven problemas como la escasa oferta de fertilizantes, la caída de la producción por sequías en varios países y el bloqueo de la salida marítima de granos de Ucrania, dijeron este lunes expertos en el Foro Económico Mundial de Davos.



El encuentro económico volvió este lunes a la presencialidad luego de dos años de pandemia y de la suspensión previa en enero de este año.



Ahora bien, según registra la agencia EFE, si no se consiguen reanudar las salidas de cargamentos de cereales y otros productos agrícolas desde el puerto de Odesa, en Ucrania “estaremos ante un problema complejo porque los depósitos pueden estar llenos, pero si no hay barcos que los transporten podremos ver situaciones de hambre alrededor del mundo”, anticipó el jefe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley.



“Se puede imaginar lo que sucede cuando el país que es el proveedor de pan del mundo, que es capaz de alimentar a 400 millones de personas, está en guerra. Es una crisis absoluta”, dijo Beasley en una discusión en el Foro de Davos dedicada a plantear ideas para revertir la crisis alimentaria.



Sostuvo que el rápido aumento de personas que padecen hambre en el mundo generará más desestabilización y migraciones en los próximos meses.



LA PETICIÓN DE ZELENSKI



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participó en la inauguración del evento entregando un claro mensaje sobre el compromiso de Occidente para acabar con el comercio con Rusia y facilitar la entrega de armas a su país.



Ante la influyente audiencia de Davos, Zelenski reclamó una retirada total de las empresas extranjeras de Rusia, a las que ofreció seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país tras la guerra.



Pidió que se refuerce aún más la presión sobre Rusia, con “sanciones convincentes”, dijo, “al petróleo, bloquear a todos los bancos sin excepción, cortar su acceso a la tecnología y la retirada plena de las empresas extranjeras del mercado ruso”, registró la agencia EFE.



"Es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Por eso Ucrania necesita todas esas armas que estamos pidiendo y no solo las que nos están brindando. Y por eso Ucrania necesita financiación, cuanto menos US$5.000 millones al mes”, afirmó.

Intervención de Volodímir Zelenski en el Foro de Davos. EFE

LA CRISIS ENERGÉTICA



Los exponentes en los primeros debates de esta edición 51 del Foro de Davos han reconocido que la resolución de la crisis energética tendrá costos muy elevados y demandará sacrificios, en particular entre los países importadores.



“No deberíamos tratar de justificar una nueva oleada de inversiones en combustibles fósiles a largo plazo”, advirtió el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol,



AGENDA PRESIDENCIAL



El presidente Iván Duque sostuvo, este lunes, 18 reuniones con inversionistas y empresarios, entre ellos: Klaus Schwarb, el presidente de Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés); Henrik Andersen, presidente Vestas, la mayor fabricante de granjas eólicas en el mundo; David Vélez, CEO de NuBank, y Marcelo Claure, de Claure Capital.



Duque también participó en espacios sobre biodiverciudades, 'Returning nature to cities' y el 'Forum Initiative Briefing BiodiverCities'.



El mandatariodijo que Colombia es hoy un líder en transición energética, gracias a que es “un país con cien veces más energía eólica y solar de la que había hace cuatro años”, y que también es líder en economía circular, áreas protegidas, y con “la mayor área protegida marítima del mundo”.



