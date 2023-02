Los puntos de Bogotá donde más imponen fotomultas

El distrito, con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad en puntos críticos de la ciudad, desde mayo de 2002, instaló varias 'Cámaras Salvavidas' en 92 puntos de la ciudad.



Estas cámara para fotomultas son una herramienta de vigilancia para la seguridad vial y el cumplimiento de normas de tránsito. Según la entidad, este mecanismo busca disminuir el número de lesiones y muertes causadas por siniestros viales. Asimismo, para que reducir el exceso de velocidad.

De acuerdo con ello, el Ministerio de Transporte autorizó la instalación de 72 equipos que cubren alrededor de 92 puntos estratégicos de alta accidentalidad.

Las infracciones que captan las fotomultas

Este sistema permite capturar infracciones como:

-Exceder la velocidad máxima permitida

-No reducir la velocidad en zonas escolares

-No detenerse ante la luz roja del semáforo

-Circular durante la medida de restricción de Pico y Placa

-Conducir sin portar el Soat vigente

-No realizar la revisión tecnicomecánica en los plazos establecidos



Dónde están ubicadas las cámaras en Bogotá

Los equipos están instalados en zonas de alta siniestralidad, estas son sus ubicaciones puntuales:

Autonorte X Cl 100 (N/S)

Autonorte X Cl 100 (S/N)

Autonorte X Cl 116 (N/S)

Autonorte X Cl 116 (S/N)

Autonorte X Cl 127 (N/S)

Autonorte X Cl 127 (S/N)

Autonorte X Cl 170 (N/S)

Autonorte X Cl 170 (S/N)

Autonorte X Cl 183 (N/S)

Autonorte X Cl 183 (S/N)

Autonorte X Cl 94 (N/S)

Autonorte X Cl 94 (S/N)

Autopista Sur X Cl 59 Sur (E/O)

Autopista Sur X Cl 59 Sur (O/E)

Cra 7 x Cl 94 (NS)

Cra 7 x Cl 94 (SN)

AC 80 X Cra. 102 (E/O)

AC 80 X Cra. 102 (O/E)

AC 80 X Cra. 114 (E/O)

AK 10 A X C 19 (S/N)

Av Cl 61 Sur X Cra. 32 (E/O)



Av Cl 61 Sur X Cra. 32 (O/E)

Av. 1 de Mayo X Av. Boyacá (NS)

Av. 1 de Mayo X Av. Boyacá (S/N)

Av. Boyacá X Av. Suba (S/N)

Av. Boyacá X Av.Americas (N/S)

Av. Boyacá X AC 26 (S/N)

Av. Boyacá X Cl 169 B (S/N)

Av. Boyacá X Cl 53 (S/N)

Av. Boyacá X Cl 63 (N/S)

Av. Boyacá X Autopista Sur (S/N)

Av. Boyacá X Autopista Sur (N/S)

Av. Boyacá X Cl 169 B (N/S)

Av. Boyacá X Cl 53 (N/S)

Av. Boyacá X Cl 63 (N/S)

Av. Boyacá X AC 26 (N/S)

Av. Boyacá X Av. Suba (N/S)

Av. Boyacá X Av.Americas (S/N)

Av. Caracas X Cl. 60 (N/S)

Av. Caracas X Cl. 60 (S/N)

Av. Ciudad de Cali X AC 80 (N/S)

Av. Ciudad de Cali X AC 80 (S/N)

Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario (N/S)

Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario (S/N)

Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio (N/S)

Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio (S/N)

Av. Ciudad de Cali X Cl 53 Sur (N/S)

Av. Cra. 68 Av.Americas (N/S)

Av. Cra. 68 Av.Americas (S/N)

Av. Cra. 68 X AC 80

Av. Suba X Av. Ciudad de Cali (N/S)

Av. Suba X Av. Ciudad de Cali (S/N)

Av.Americas X Cra. 70 B (E/O)

Av.Americas X Cra. 70 B (O/E)

Cl 116 X KR 9 (N/S)

Cl 116 X KR 9 (S/N)

Cl 59 Sur X Cra. 78F (E/O)

Cl 59 Sur X Cra. 78F (O/E)

Cl 63 Sur Cra. 98 A

NQS X AC 72 (N/S)

NQS X Av.Americas (N/S)

NQS X Av.Americas (S/N)

NQS X Cl 59 (N/S)

NQS X Cl 59 (S/N)

Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C (E/O)

Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C (O/E)

Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur (N/S)

Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur (S/N)

Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A (N/S)

Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A (S/N)

Cl 11 Sur X Cra. 10 (N/S)

Cl 11 Sur X Cra. 10 (S/N)

Cl 139 X TV 136

Cra. 33 X Cl 41 Sur (N/S)

Cra. 33 X Cl 41 Sur (S/N)

Cómo saber si tiene un comparendo por fotomulta

De acuerdo con la Secretaria de Movilidad, al propietario del vehículo se le notifica del comparendo electrónico en la última dirección que está registrada en el RUNT. Este envío se hace los tres días hábiles siguientes a la fecha de la multa.



En caso de que no se pueda hacer la entrega, se procede a realizar la notificación por un aviso en la página web de la entidad. Por eso se recomienda visitar el portal web del RUNT en la opción “Consulta de vehículos por placa”.

PORTAFOLIO