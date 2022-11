Fracaso de opa por Nutresa le agrega atractivo a la compañía

Aunque el Grupo Gilinski y su socio emiratí IHC fracasaron en su intento por tomar el control de Nutresa, el principal conglomerado procesador de alimentos, eso no quiere decir que no lo vaya a intentar otra vez, más cuando el grupo colombiano tiene, según analistas y académicos, buen futuro a nivel internacional.



El viernes finalizó la oferta pública de adquisición (opa) en la que IHC buscaba comprar entre el 25% y el 31,2% de Nutresa, pero recibió aceptaciones por el 7,71%, por lo que desechó el ofrecimiento y la operación se declaró desierta.



En medio del camino quedó la atractiva oferta de $15 por acción y una disputa en la junta directiva de Grupo Sura, principal accionista de Nutresa y en la que Gilinski tiene tres puestos de la junta de esa empresa, pues buscaron que con la inhabilidad de dos de los cuatro miembros del Grupo Empresarial Antioqueño, los tres miembros de Gilinski votaran en favor de vender la participación.



Ana Vera, economista jefe de In On Capital, considera que Nutresa es una empresa muy atractiva para inversionistas por la posición estratégica que tiene en el mercado y “la afectación reciente en el precio de las acciones no cambia el valor real de la empresa y es posible que se sigan intentando nuevas opas, pero en la medida que los inversionistas más grandes mantengan su posición dominante será difícil que las operaciones culminen con éxito”.



Por su parte, Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana, considera que “por dónde quieran comprar les toca meter una prima de control sobre todo el GEA, dado que si toman el control (de junta directiva) de alguna (Nutresa o Sura o Grupo Argos) se toman todo”.



Dice que por lo pronto se presentó una justa caída en la cotización de la acción; “justa porque el precio de oferta sobre Nutresa está muy por encima de su valor fundamental”, sostiene.



Advierte que “Gilinski no se va a quedar de brazos cruzados con ese incidente”, pero Expresa que no está de acuerdo de que los tres miembros de la junta de Grupo Sura intentaran que se vendiera la participación en Nutresa.



También anticipa que el hecho de que Gilinski, al haber contraído una alta deuda con el grupo emiratí “seguro que los recursos de la capitalización de US$200 millones Lulo Bank (banco digital de Gilinski) van 100% a pagar deudas, no a crecer la operación realmente”.



Por su parte, el economista Jorge Restrepo considera que el gran atractivo de las empresas del GEA hace que estas sean “perseguidas de manera hostil para ser compradas”, al tiempo que plantea que despúes de esta opa no exitosa el futuro es bastante promisorio, pues “estamos viendo una época de altos precios de los alimentos que va a durar años y es parte del superciclo de las materias primas que impacta en los alimentos”.



Recordó que Nutresa es una empresa diversificada, tanto en productos como en los mercados que atiende, “con gran salud en sus indicadores financieros, de capital y deuda y marcas líderes en los diferentes negocios, y si se mantiene integrada puede competirle a grupos de alimentos como Bunge & Born de Argentina y Hormel Foods de Estados Unidos.



Junta de Grupo Sura



Ayer la undécima asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Sura del último año decidió que para el periodo que va del 22 noviembre al 31 de marzo de 2024, estará conformada por los miembros independientes Jaime Alberto Arrubla Paucar, Guillermo Villegas Ortega y María Ximena Lombana Villalba, así como por los miembros patrimoniales Jaime Velásquez Botero, David Yanovich Wancier, Gabriel Gilinski Kardonski y Ángela María Tafur Domínguez.



