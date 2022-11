'Los empresarios deben estar en el diseño de futuras reformas'

“Es importante que el empresariado colombiano participe activamente en el diseño de las reformas que se preparan para el país”.



Ese fue una de los mensajes centrales del director de Portafolio, Francisco Miranda, en el discurso de apertura de la ceremonia de los Premios Portafolio 2022, que se realizó anoche en el Club El Nogal de Bogotá.



“Esta edición de los Premios Portafolio en el año de un giro político e ideológico de la sociedad colombiana confirma lo crucial que es la actividad empresarial para el modelo económico y social de Colombia. Razón por la cual sostuvo la recuperación y debe ser protagonista en el diseño democrático de los cambios que vengan”, expresó en la antesala de la proclamación de las empresas, ejecutivos e instituciones más destacadas en el evento.



Manifestó, igualmente, que defender el protagonismo empresarial en el cambio social, potencial y efectivo, enfrenta siempre tanto la incredulidad como el señalamiento a los mercados, donde los resultados no son evidentes.



“En tiempos de crisis energética, rampante inflación y nubarrones de recesión, estos compromisos éticos, sociales y ambientales despiertan escepticismo e invitan a enfocarse en las metas tradicionales del PYG. Nada sería más equivocado que esa regresión”, aseveró el director de Portafolio.



Al señalar que el presidente Gustavo Petro ha anunciado políticas que prometen transformaciones en sectores como la energía y la seguridad social planteó que éstas “combinan una mayor intervención y protagonismo del Estado con una desconfianza en los beneficios de los mercados y de la actividad empresarial privada”.



A su juicio, la recién aprobada reforma tributaria puede ser interpretada como un anticipo de cómo percibe el Gobierno Nacional la función del sector privado, y agregó que frente a las reformas drásticas y una expectativa de desaceleración de la economía, no es de extrañar que el año entrante esté marcado por la incertidumbre y la ansiedad.



Ante esa realidad, su invitación es a volver a los principios más básicos para toda actividad empresarial, plasmados en la Constitución de 1991 sobre las libertades económicas, la libre competencia, la seguridad jurídica, el respeto por la propiedad privada y por la iniciativa privada y el rechazo a los discursos de intimidación y estigmatización de los empresarios.



“Si bien aún faltan muchos detalles acerca de esas reformas que nos esperan el año entrante, una prueba ácida sería evaluar qué tanto las nuevas medidas restringen o desdibujan este conjunto de libertades y principios, protegidos por nuestra Carta Política y con garantías para su defensa”, puntualizó.



PORTAFOLIO