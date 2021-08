Conozca los fraudes financieros más comunes para que no caiga en ellos

Según el Reporte Global de Fraude 2021’, elaborado por la central de información financiera Experian Datacrédito, Colombia está en el tercer puesto en Latinoamérica en fraudes y sexto en ataques cibernéticos.



Con el fin de que no sea víctima de estafas financieras, el Grupo Aval está realizando una campaña educativa para que conozca las modalidades de fraude más comunes y no vaya a sufrir alguna de estas situaciones.



SUPLANTACIÓN



A través del uso no autorizado del nombre y logo de entidades financieras, los estafadores ofrecen falsos créditos. Como requisito para el supuesto desembolso, solicitan un pago por el estudio de seguridad, por la solicitud del seguro o por el estudio de crédito, entre otros. Pero, por lo menos en el Grupo Aval, esto no es verdad: nunca se solicita dinero como requisito para un crédito.



'VISHING'



A través de una llamada o un chat, intentan obtener la confianza de los clientes haciéndose pasar por funcionarios de los bancos y entregando información parcial de sus productos financieros o datos personales. Pueden ofrecerle promociones exclusivas o 'advertir' los riesgos de realizar transacciones con sus productos. Una vez el cliente entrega sus datos, los delincuentes toman control de los productos financieros.



'PHISING'



A través de correos electrónicos y SMS asociados a links externos, buscan obtener sus datos con información confidencial. Esto lo logran suplantando a las entidades o comercios frecuentados por los clientes. La información que piden, generalmente, va asociada a actualizaciones de datos, cancelación de productos, cobros por mora, ETC.

Algunos de los fraudes más conocidos lo hacen de manera digital. iStock

INGENIERÍA SOCIAL EN CAJEROS AUTOMÁTICOS



Los delincuentes abordan a los clientes que realizan transacciones en cajeros automáticos y mediante engaños como: haber dejado la sesión abierta, haberse presentado una falla en el cajero o indicarle que se le cayó la tarjeta débito, buscan que se distraiga para cambiarle la tarjeta y observar la clave, así los delincuentes realizan retiros y compras según lo permita el saldo o topes establecidos.



ENGAÑOS EN LLAMADAS TELEFÓNICAS



Haciéndose pasar por asesores de los bancos, contactan a los clientes mediante llamadas telefónicas, indicándoles que van a mejorar la seguridad de las transacciones o invitándoles a participar en sorteos o beneficios y que van a recibir códigos de seguridad que el cliente debe digitar en el teclado del teléfono durante la llamada, estos códigos son capturados por los delincuentes y se usan para vincular una nueva banca móvil, inscribir cuentas para transferencias o efectuar retiros sin tarjeta.



FALSA ENTREGA DE TARJETAS DE CRÉDITO



Llaman al cliente para informarle que le van a cambiar su tarjeta. Cuando se presentan donde el cliente, con uniformes de empresas de mensajería, le piden la tarjeta anterior, la cortan para darle confianza, pero se quedan con el chip, el cual incorporan a otra tarjeta y la utilizan posteriormente. La tarjeta que le entregan al cliente es una tarjeta falsa o robada.

Si usted no ha pedido una tarjeta, no se confíe si lo llaman a decirle que le van a entregar una. Archivo particular

APPS FALSIFICADAS



El cliente recibe un mensaje o llamada indicándole que para obtener beneficios debe actualizar la aplicación bancaria y que la descarga la debe realizar desde fuentes diferentes a las tiendas oficiales. Esto permite a los delincuentes acceder a la información del dispositivo, permitiéndoles realizar transacciones fraudulentas.



SUPLANTACIÓN DE OPERADOR CELULAR



Contactan a los clientes haciéndose pasar como funcionarios de la compañía de telefonía celular, para ofrecerles mejorar su conectividad, por lo cual es necesario hacer actualización a su celular y por lo tanto deben dar clic a un link que le remiten vía SMS.



Una vez el cliente lo hace, tienen acceso de manera remota a toda la información que tiene el cliente en su dispositivo, como los SMS donde se le remiten las OTP (por sus siglas en inglés One Time Password: contraseña de un único uso) para autenticar transacciones. El cliente solo se entera cuando comienza a ver una serie de SMS donde el banco le notifica las transacciones que se están autorizando.



PORTAFOLIO