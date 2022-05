Fuerte arranque en ventas de carros en mayo

Archivo particular

Mayo va rumbo a romper la tendencia a la baja en ventas de vehículos de los últimos tres años en el quinto mes, pues en la primera quincena se matricularon 8.560 unidades, lo que representa un crecimiento del 64,4% frente al mismo periodo del año anterior.



Las cifras fueron suministradas por la Alianza Andi-Fenalco con base en la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). De hecho comparado con el 2019 también crece 7,2 por ciento.



Ni que decir frente al 2020, cuando en todo el mes solo se colocaron 8.920 unidades. Ese fue el peor año de la pandemia de la covid-19 y en abril de ese mismo año fue el peor mes de la historia de ventas de vehículos en Colombia pues solo se colocaron 217 unidades.



En cuanto a los resultados comparados con el año anterior (2021) el mercado automotor registró dos meses negros, el peor fue enero con 14.327 unidades, y el segundo peor fue mayo con 14.684 matrículas.



En el mercado se siente el empeño de todas las marcas que compiten en el país, por proveer de máquinas a sus clientes, y se nota el esfuerzo de las ensambladoras locales por garantizar una oferta importante.



Un ejemplo de ello es Renault, cuyo presidente, Ariel Montenegro, precisó que la marca producirá en el país este año más de 45.000 unidades, pese a las fuertes restricciones mundiales en oferta de autopartes, semiconductores y a la disrupción en materia de transporte marítimo. Esa compañía en particular está realizando en algunos casos el transporte por avión para garantizar que cuando consiga las partes, las pueda colocar en su planta de Envigado lo más pronto posible.

