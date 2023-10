Menor percepción de riesgo tras la elección bajó el dólar

La debilidad mundial del dólar, el resultado electoral del domingo y una menor percepción de riesgo ocasionaron que el dólar en Colombia registrara una fuerte caída.

En el mercado cambiario el dólar se cotizó cerca de los $4.000 luego de abrir $98 por debajo del cierre del viernes y alcanzó el mínimo del día en $4.010.





La Tasa Representativa del Mercado (oficial) para hoy es de $4.060,83, es decir $59,79 menos que la vigente ayer de $4.120,62.



Según Bancolombia, los inversionistas estarían a la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre política monetaria programada para el miércoles, donde hay un amplio consenso de que mantendrán los tipos de interés en el nivel actual (5,25-5,50%).



En el ámbito local, los movimientos observados ocurrieron luego de la definición de la contienda electoral regional y municipal y la atención se centrará en la decisión del Banco de la República este martes, en donde se espera que no se toquen las tasas de interés.

Según Bancolombia, lo anterior debido a que, si bien la inflación ha venido cediendo y mantiene su senda de corrección hacia el objetivo, aún está elevada.



La decisión, sumada a la de la FED de no ajustar los tipos, podrían favorecer a que continúe en el corto plazo la fortaleza del peso, especialmente teniendo en cuenta que los pares de la región empezaron a relajar su postura monetaria, dijo Bancolombia.

En este contexto, el dólar a nivel global se debilitó (el índice DXY cayó 0,42%) y el peso se apreció el 1,07%. Se hicieron transacciones por US$849 millones.



El indicador de riesgo CDS a 5 años de Colombia (credit Default Swap) cerró en 225,88 puntos, con una caída de 3,63% frente al viernes.



Para Diego Gómez, especialista cambiario de Corficolombiana, el tipo de cambio tuvo una importante corrección, “si bien se podía especular con que el partido de Gobierno iba a perder tracción en estas elecciones, la verdad es que los resultados sorprendieron y seguramente el mercado no tenía descontado por completo una derrota”.



Dijo que se ratificaron los contrapesos institucionales que tendrá el Gobierno para tramitar sus reformas, y ese sentimiento se reflejó en activos y señaló que los datos positivos de PIB en EE. UU. e inflación PCE han venido alimentando el apetito por riesgo en general desde la semana pasada.



Renato Campos, analista de mercados de Hantec Markets, dijo que al igual que sus pares de la región, el peso podría continuar experimentando descensos hacia $4.120 pesos en el corto plazo, logrando mantener la tendencia bajista.



