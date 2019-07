Fundación Grupo Social busca estar presente en más sectores

La Fundación Grupo Social, conglomerado financiero que además tiene presencia en actividades inmobiliarias, turísticas, y desarrolla programas sociales, ajustó su estrategia.

Eduardo Villar Borrero, presidente de la organización, explicó que la idea es llegar a nuevos sectores, todo con el propósito de lograr una mayor inclusión en Colombia y ser un referente en este tema.

¿Cómo está hoy la Fundación Grupo Social?



Esta es una organización de 108 años que nació como una obra social para dar oportunidades de desarrollo a partir de la actividad productiva, y lo sigue siendo. Hoy es un grupo empresarial cuya ‘holding’ es una fundación.



La actuación se da en dos áreas. Una es la empresarial, en la que tenemos presencia en varios sectores, todas las firmas son rentables, pero pretendemos que su forma de ser apunte al bien común. Nuestro objetivo es tener empresas sólidas y sostenibles que le sirvan a la sociedad y que sean una oportunidad de inclusión, más que el crecimiento o maximizar el retorno.



La segunda área son programas de desarrollo integral, con el que acompañamos a comunidades en territorios complejos para que puedan asumir su propio destino y gestionar su desarrollo, y nos retiramos cuando van alcanzando niveles de vida adecuados. Hoy tenemos nueve programas en distintas regiones.



¿Qué viene ahora para la Fundación?



Aunque es una organización grande y antigua, hemos sido de muy bajo perfil. Esa fue la política por muchos años, pero recientemente se tomó la decisión de modificarla por una razón fundamental, y es que nos preocupa mucho el país, que estamos en un momento de desorientación muy grande, de falta de credibilidad, de falta de puntos de referencia y, en ese contexto, nos parece que es responsabilidad de quienes hemos desarrollado actividades constructivas que nos dejemos ver. Hay muchos esfuerzos que permiten agregar esperanza y optimismo informado.



¿De qué manera puede ser ese aporte?



La misión de la Fundación es contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para crear una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz. No estamos empeñados en decir lo que se debe hacer, pero estamos convencidos de que para que el país cambie tenemos que cambiar los colombianos. Queremos influir para que se vaya dando un cambio en la cultura a partir de lo que somos nosotros mismos y de ser un testimonio de lo que es una forma distinta de sociedad.



Buscamos que nuestras empresas tengan una actuación distinta, compatible con una sociedad solidaria, fraterna, en la cual el bien común será la preocupación. Estas experiencias las ponemos a disposición de quienes quieran aprender.



¿Cómo se mide el impacto de eso?



Cada una de nuestras empresas tiene el propósito de ser algo diferente a lo que normalmente se ve en las compañías de su mercado. Los planes estratégicos no solo tienen metas normales de negocio, sino de los avances que se dan en esa dirección. Por ejemplo, en el caso del Banco Caja Social, la visión está en el logo de ‘banco amigo’, y en eso basa su estrategia. Eso pasa por una evolución total de su modelo operativo, que le permita ser ágil, eficiente, cercano, sencillo.



El proceso de transformación del banco no es solo lo digital (que es un medio), sino de los procesos de cara a que la población que atendemos los encuentre fáciles y sencillos. Hay que darle a la gente lo que necesita, no lo que se puede vender.



Desde la óptica empresarial, ¿qué viene para el Grupo?



Estamos en plan de expansión de nuestra actividad, tenemos una buena situación financiera y capacidad de inversión. Pero no estamos consultando las rutas normales, sino que queremos que esa expansión sea en frentes donde veamos que hay necesidad empresarial.



Estamos tratando de impulsar posibilidades de expansión en nuestras actividades tradicionales (banca, protección y seguros, inmobiliaria), pero también estamos buscando otros sectores en los cuales haya una posibilidad importante de que con la actividad empresarial se desarrollen procesos relevantes de inclusión.



¿Qué sectores están contemplando?



Estamos en la recta final de tomar alguna decisión sobre dos o quizás tres sectores nuevos en los cuales queremos estar. Seguramente serán desconocidos para nosotros, por lo cual podrían darse adquisiciones que evolucionen hacia el enfoque que queremos tener; muy probablemente habrá alianzas también.



En cuanto al sector financiero, nuestro propósito es seguir profundizándolo, no descartamos la creación o la vinculación de algún otro vehículo que sea necesario. Y en seguros tenemos un frente muy amplio, con varios ramos aprobados en seguros de personas, en los cuales estamos empezando a incursionar, pero el campo de protección va mucho más allá de eso y allí tendremos desarrollos importantes en el corto plazo.



luicon@eltiempo.com