Ganaderos se sienten en buen momento con el regreso de Agroexpo

En nueve días, una de las ferias más importantes del sector agropecuario retorna a la presencialidad. Se trata de Agroexpo, que empezará el 22 de octubre en Bogotá e irá hasta el primero de noviembre.

La feria, que congregará a más de 350 expositores y una muestra de más de 3.500 animales, tendrá una exhibición comercial agropecuaria, una agenda académica especializada y masiva, exhibiciones y juzgamientos pecuarios (animales en pie), una zona de demostraciones y una rueda de negocios, para los contactos comerciales y el networking del sector.



“Este retorno es algo que los ganaderos estábamos esperando. Nos llena de entusiasmo volver a tener un gran espacio porque estábamos acostumbrados a las ferias y exposiciones durante el año, no podemos decir que nos afectó la economía, porque se reemplazó con una serie de remates pero no todos pudieron participar y esperamos que en medio de la reactivación se mantenga el éxito del sector”, expuso Daniel Espinosa Garcés, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas, Unaga.



De acuerdo con el directivo, se buscará ampliar el efecto y el buen momento en las exportaciones.



En el caso de las ventas de ganado en pie, los destinos líderes siguen siendo Líbano, Jordania y Egipto. Mientras que las exportaciones de carne sin hueso se han consolidado en Chile, Rusia, Libia y Egipto. “Esto ha funcionado muy bien y ha sido valioso en la reactivación del sector, porque el año pasado las ventas estuvieron por el orden de los 123 millones de dólares y en lo que va del 2021 estamos en 148 millones de dólares. Entonces la idea es seguir potenciando esta parte del negocio por los empleos que genera y el efecto que tiene en las familias”, apuntó Espinosa.



El foco en esta versión de Agroexpo estará en los pequeños y medianos ganaderos que trabajan con genética para que se pueda, por este medio, impactar y generar una mejor producción de carne, leche y de todo el sector agrícola.



“El reto nuestro es mostrar las posibilidades que tenemos para que Colombia pueda producir mayor cantidad de carne y de mejor calidad. También con la leche y otros productos del campo. Esta es una tarea lenta y requiere más espacio y durabilidad, de modo que la manera en que nosotros buscamos impactar la ganadería requiere no solo de nuestro esfuerzo sino más de un encadenamiento y pruebas que no tenemos pero que podríamos conseguir de la mano del Estado o del Gobierno”, agregó el directivo.



Para Espinosa, la diferencia con países de la región como Brasil, Argentina o Canadá está en el acceso a las pruebas específicas, “nosotros trabajamos con las uñas, nos falta mucho desarrollo en la tecnología y para lograrlo de una manera más rápida requerimos de un esfuerzo mancomunado en una serie de proyectos que vale la pena desarrollar. También sabemos que hay otras prioridades pero definitivamente es algo que queremos lograr y que tenemos pendiente para nuestro desarrollo”.



