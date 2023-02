Revisión técnica del gas: ¿es obligatorio pagarla?

La revisión técnica del gas natural en las residencias se debe realizar, como máximo, cada 5 años, de acuerdo con la Resolución CREG 059 de 2012. Por eso, es importante que los ciudadanos tengan presente los plazos establecidos y agendar la visita.



En caso de no hacer este proceso o no estar en el inmueble al momento de la revisión, pueden cortarle el servicio de gas natural. El cual no será reestablecido hasta que se haga la visita.

El costo de la revisión periódica es de $94.211 desde el pasado 13 de enero para usuarios de residencias y de $144.679 para lugares de uso comercial. Tarifa que dio a conocer la Creg y debe pagar el ciudadano.

Este pago se verá reflejado en la factura del gas. Es decir, no debe realizar ningún pago en efectivo tras hacer la revisión correspondiente. Asimismo, es importante tener en cuenta que la visita la hace un organismo de inspección acreditado de la ONAC (Organismo Nacional de Control de Colombia).



La idea es revisar la instalación interna del gas natural con diferentes pruebas de hermeticidad que garanticen que se cumplen las condiciones técnicas de seguridad y con las que se busca:

-Asegurar la hermeticidad de todos los componentes de la instalación interna (inclusive todos los gasodomésticos).



-Verificar el funcionamiento de los gasodomésticos y calentadores de agua (incluyendo la prueba de monóxido de cárbono).



-Asegurar el cumplimiento de la normatividad técnica y de seguridad vigente.



-Certificación de la instalación.

PORTAFOLIO