Colombia descarta traer gas venezolano... por ahora

Tras siete meses del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, todavía hay varios pendientes por resolver como la llegada de un cónsul a Caracas o la regularización de los vuelos comerciales.



Junto a ello, si Colombia va a importar gas venezolano o si, por el contrario, de momento va a pasar de largo sobre este punto en particular. Ante el panorama, Armando Benedetti, embajador colombiano en el país vecino, le dijo a EL TIEMPO que todo se centra en el oleoducto 'Antonio Ricaurte'.

"Eso lo hicieron en 2008. Salía desde el lago de Maracaibo y llega hasta Campo Ballena. Son 85 kilómetros. Parece que eso no está en buen estado, entonces lo que se ha pensado es recuperarlo con empresa estatal, pero Petro dijo que no iba a importar gas y lo dijo de forma tajante. Ahora, me he enterado que hay privados que quieren transportar el gas. Todo el mundo me pregunta por eso, yo no tengo nada que ver con eso, eso es un problema de la ministra de Minas", dijo el embajador.



Benedetti también destacó otros avances que se han dado en cuanto a las relaciones entre los países: “Se abrieron las fronteras, se inauguró un puente, se hicieron las vías. Creería yo que por primera vez le estamos quitando la frontera a las mafias. Alcanzamos a detectar 200 trochas, de las cuales en 10 pasaban tractomulas”.

Junto a ello, aseguró: “Hay una cooperación judicial muy fluida. Devolvimos Monómeros. Se instalaron las mesas de paz con el Eln aquí. El transporte aéreo todavía me sigue pesando. Tenemos que ponernos de acuerdo Venezuela y Colombia porque le estamos haciendo el favor a Copa y no a nuestras aerolíneas”.

Asegura que el tema más complejo de las trochas es que continúan las mafias. Entre los retos que se vienen para este año, Benedetti destacó que lo más preocupante es la integración.

"Para mí lo primordial ahora es que se active la banca de Venezuela y de Colombia, eso es lento. La gente cree que el restablecimiento económico es a través del puente. Hay que 'descucutizar' las relaciones comerciales", dijo.



En cuanto a lo político, dijo que se definirá en las mesas de negociación entre el Gobierno y la oposición. Finalmente, que la visita del presidente Nicolás Maduro a Colombia todavía no es probable.

