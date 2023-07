Finanzas personales: en qué no debería gastar la prima de mitad de año

Alejandro Useche, profesor de la Univerdad del Rosario y experto en finanzas personales, en dialogo con Portafolio, subrayó algunas claves sobre el uso de la prima de mitad de año, ese dinero extra que reciben los trabajadores contratados formalmente.



Tenga en cuenta que, el derecho a la prima es solo para quienes tienen contrato a termino indefinido o a termino fijo. Si usted trabaja con un contrato por prestación de servicios no tendrá este beneficio.



La prima es un derecho, por ello los empleadores deben cumplir con el pago en los casos señalados anteriormente. El no pago acarrea una serie de sanciones.



Gastos que no valen la pena

El profesor Useche señala que si su situación financiera es compleja, porque tiene muchos gastos de primera necesidad y deudas, debería abstenerse de gastar el dinero de la prima en lo siguiente:



1. En gastos no planeados, porque el dinero se convertiría en 'plata de bolsillo'.



2. En consumo, por ejemplo, ir de compras innecesarias, planear viajes costosos, salidas de ocio y recreación.



3. En inversiones en plataformas que no estén 100 % certificadas. Visite páginas y verifique que sea segura, además procure no hacer negocios con personas o entidades que prometen duplicar o triplicar el dinero en tiempos irreales.



Al contrario, inversiones que podrían generar una rentabilidad son, según Useche: "Pago de citas médicas, de cursos de formación, pago de matricula de colegio, pago de semestre de universidad o incluso multiplicar el dinero haciendo un nuevo negocio o arriesgarse con la compra y venta de dólar en entidades certificadas".



"Estas serían inversiones que permiten crear un capital a largo plazo, que le generarán bienestar financiero", concluyó Useche.



