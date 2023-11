Banco de la República explica por qué su tasa no baja rápido

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que la inflación baja que se busca pretende que vaya acompañada de un crecimiento sostenible de la economía.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Durante el Foro de Perspectivas Económicas de Corficolombiana para 2024, Villar señaló que “si nosotros saliéramos a decir hoy como locos, vamos a bajar las tasas de interés de manera muy fuerte, mañana posiblemente podríamos aumentar el crecimiento de manera significativa el próximo trimestre”.



(Más: Los impactos que tendría el decreto que revive los mataderos en el precio de la carne).



Agregó que “lo que no logramos con eso es aumentar de manera significativa el crecimiento sostenible de la economía colombiana. La baja inflación da la certeza de unos precios que aumentan poco, la posibilidad de tener unas tasas de interés nominales mucho más bajas como se puede tener cuando la inflación es baja”.



De esa manera, enfatizó en que no hay contradicción ni dilema en pensar en inflación y crecimiento, sino en los plazos de referencia.

Banco de la República. Archivo EL TIEMPO

Recalcó que la inflación ha comenzado a disminuir, pero no al ritmo ni en los niveles que en otros países de la región con los que se compara Colombia y señaló los cuatro factores que a su juicio inciden en esa situación.



(Lea también: La economía lo descubrió: por qué la felicidad tiene forma de U durante la vida).



El primero tiene que ver con el comportamiento de la inflación de alimentos en el país, pues “el choque de los alimentos en Colombia fue atípicamente fuerte, aumentaron entre 2021 y 2022 en términos nominales, el precio de los alimentos que aumentó muy fuerte en 2021 y 2022 no ha empezado a revertirse, el precio se quedó allá arriba, no hemos visto una caída y en ese sentido ayuda a explicar que no hayamos visto fuerzas a la reducción de la inflación”, dijo Villar.



El segundo factor que señala el gerente del banco central colombiano es el comportamiento de los precios de los productos regulados, entre los que se encuentran la energía y los arriendos.

Tasas de interés. iStock

El tercer factor tiene que ver con la indexación de bienes y servicios en el país.



“Los mecanismos de indexación que tenemos en Colombia son particularmente fuertes y se ven en el precio de los arrendamientos que se ajusta con base a la inflación del año anterior”, agregó.



(Más contenido: Propuesta del sector transporte para lo que sería una nueva fórmula del precio del ACPM).



Y, el cuarto elemento que mantiene alta la inflación es el comportamiento de la tasa de cambio en Colombia, que en los últimos años ha presentado amplia volatilidad y ha llegado incluso a cifras históricas.



Sin embargo, señaló que el rezago que se presentó desde mediados de 2022 frente a las principales monedas latinoamericanas se ha reducido en los últimos meses.

Tasas de interés FOTO: iStock

Indicó que las expectativas de inflación son razonablemente favorables, pero lo negativo es que en 2024 todavía estaríamos por encima del margen superior de la meta, aunque se va a bajar unos cinco puntos porcentuales, que sería la reducción más fuerte desde que existe el Banco de la República.



“El banco, al tener la autonomía, puede preocuparse no del último trimestre o el próximo trimestre, sino de cuál es la perspectiva para los próximos tres, cuatro años y posiblemente para más años que eso”, puntualizó.



PORTAFOLIO