La posición de Gestarsalud al informe sobre el estado financiero de las EPS

Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, se pronunció sobre el informe de la Contraloría General de la República respecto al estado financiero de las EPS.

Según el gremio, "el pasivo que se registra en el informe al parecer incluye las reservas técnicas como deudas que tienen las EPS con la red prestadora de servicios de salud y con los proveedores de tecnologías en salud. Las reservas técnicas no son deudas ciertas".



Dijo también que la mayor parte de las cuentas por pagar son corrientes, "así lo anota la Contraloría cuando dice que 'el 93,5 % de la cartera total de las EPS con las IPS es menor de un año, es decir, que son deudas que se concentran en la cartera corriente'".



Aseguró que todas las EPS están cumpliendo con la obligación de registrar en sus estados financieros las reservas técnicas y que la Superintendencia Nacional de Salud, en su informe publicado en octubre de 2023, no señala que alguna EPS haya incumplido con esta obligación, por lo que, según Gestarsalud, "no han efectuado las inversiones de las reservas técnicas porque la UPC es insuficiente para pagar todos los servicios y además constituir las inversiones para posibles deudas".



"La no constitución de las inversiones de las reservas técnicas es evidencia de un problema estructural de la financiación del aseguramiento del SGSSS. Si la UPC no es suficiente para cubrir la operación corriente, como lo muestra el indicador de siniestralidad superior al 100 %, tampoco lo será para respaldar la reserva técnica, que se invierte con los mismos recursos de la prima o UPC", agregó.



Sobre los recursos de la UPC, manifestó que se encuentran reconocidos y girados: "Se reconocen por la Adres en fechas predefinidas que usualmente se cumplen. El problema no radica en la oportunidad de giro de UPC, sino en la suficiencia de la misma. El equilibrio entre el valor de la UPC y el Plan de Beneficios no existe".

Finalmente, aseveró que el análisis de la Contraloría, más allá de las posibles inconsistencias que algunos han hecho notar, refleja lo que las EPS han venido diciendo hace meses:



- La Unidad de Pago por Capitación (UPC) no es suficiente para cubrir los costos y demanda de servicios actuales.



- Las reservas técnicas que pueden configurarse en obligación cierta, no están calzadas con inversiones líquidas al 100 % por cuanto la UPC no es suficiente y porque el Gobierno ha permitido usar las reservas para pagar pasivos en varias oportunidades.



- El desequilibrio en la operación ha generado pérdidas en varias entidades afectando con esto el patrimonio de las EPS y por lo tanto otros indicadores como el capital mínimo o patrimonio adecuado.



- Los recursos de la UPC que se deben destinar a la salud, se han invertido en salud incluso en mayor proporción al porcentaje de obligatoria destinación.



- Los recursos de la salud no se han desviado.



- Existe trazabilidad de cada peso que se paga, auditoría, revisiones e información de la que puede disponer el Estado para realizar todas las verificaciones necesarias.



"El país tiene una desfinanciación estructural y esta continuará con o sin reforma. Se requiere, en el corto plazo, la revisión de la UPC, acelerar los trámites para que se pague lo que se debe de presupuestos máximos, operar todos los mecanismos para que los recursos lleguen con mayor prontitud al prestador de servicios y proveedor de tecnologías de salud y que se activen mecanismos para otorgar liquidez inmediata al sector que puede ejecutar la Adres conforme a la ley. En el largo plazo se requiere pensar estructuralmente en el financiamiento y sostenibilidad", cerró.



