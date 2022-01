Gilinski, con participaciones en los tres pilares del GEA

Como si se tratara de una serie de plataforma de streaming, y a la espera de la segunda temporada de ofertas públicas de adquisición (opa) del Grupo Gilinski por Nutresa y Grupo Sura, el conglomerado dirigido por Jaime Gilinski ya puso el pie de manera directa e indirecta en las tres columnas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) los grupos Nutresa, Sura y Argos.

De esa manera, según varios analistas, logró penetrar el blindaje que las empresas nacidas en el departamento de Antioquia pusieron hace 45 años para evitar las compras y tomas de control de otros grupos empresariales, un modelo de enroque de propiedad entre las propias compañías y que tiene su origen en el sistema Keiretsu de Japón.



En espera de las autorizaciones de la Superintendencia Financiera para ir por participaciones adicionales en Nutresa y Grupo Sura, analistas como Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, consideran que estratégicamente las empresas del GEA rechazarán las dos nuevas ofertas, pero en cambio, los pequeños accionistas que no vendieron en la primera temporada, tienen una motivación en un precio notoriamente alto que sí paga, en el caso de Nutresa, prima de control.



En esta segunda opa busca convencer a entre el 19 y el 24% de los accionistas no estratégicos de Nutresa de que les venda para llegar a entre un 46 y el 50,56%. Para ello se apoya en el precio que será de US$10,48 por acción (unos $41.542 por título), lo que implica una aumento del 35,9% frente al precio de la opa anterior, del 25,9% frente al último precio de la acción y 94,7% relativo al precio de la acción al comienzo.



En el caso de la segunda opa por Grupo Sura busca subir su participación del 25,3% a entre el 30,3 y el 31,5% y el precio ofrecido es de US$9,88 por acción (unos $39.200 por papel), lo que implica una prima del 23,5% frente a la cotización de la opa anterior, un 46,4% frente a la última cotización y un 58,6% respecto el precio de las acciones al comienzo de esta serie. En caso de que las dos opa se realicen, el Grupo Gilinski podría pagar entre US$1.100 y US$1.400 millones.



Sin embargo, otro elemento que juega a favor del grupo comprador es que la liquidez de los dos títulos caerá en la Bolsa de Valores de Colombia y como lo dice Jiménez, “difícilmente en el inmediato futuro alguien diferente a Gilinski pagará esos precios”. “Posiblemente sí, pero en varios años”, asegura el académico.



No obstante, tampoco se puede descartar una reacción del GEA para intentar mantener el control en las compañías y buscar socios estratégicos no controlantes.



De acuerdo con fuentes que conocen a Jaime Gilinski, las cuentas que en el grupo empresarial manejan es que de manera directa e indirecta ya tendrían el 37% de Nutresa, el 13% de manera indirecta de Grupo Argos, sobre la que no se ha realizado ninguna opa y el 33% de manera directa o indirecta en Grupo Sura, que tiene el 46% de Bancolombia, el 16% de Enka, el 35% de Grupo Argos y el 49% de Protección.



De todas maneras, analistas no descartan futuros nuevos movimientos del Grupo Gilinski.



Para el analista financiero y bursátil certificado Andrés Moreno Jaramillo, hay nuevas generaciones paisas, herederos de accionistas de empresas del GEA, que están pensando en vender sus participaciones, lo que se ha convertido en motivo de divisiones en algunas familias.



Jiménez considera que las nuevas opa vienen con precios atractivos, aunque dijo tener dudas de que lo logren, especialmente en Nutresa.



Asegura que el accionista que vendió parte de su portafolio en las primeras opa, seguramente va a vender el resto en las que vendrán, pero este proceso para el GEA se trata de estrategia y de Supervivencia.



