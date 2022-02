Así fue el primer día de las segundas opa por Nutresa y Sura

En el primer día de la segunda temporada de ofertas públicas de adquisición (opa) del grupo Gilinski sobre Nutresa y Grupo Sura, se presentaron un mayor número de aceptaciones que al inicio de las primeras operaciones, a finales de noviembre de 2021.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, para Nutresa se presentó una aceptación qué ofrece vender 1.000 acciones.



Por su parte, para grupo Sura llegaron seis aceptaciones con 100.664 acciones, es decir, el 0,34 % del porcentaje máximo a comprar y representan el 0,02% del total de las acciones en circulación de la holding financiera del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

En el caso de Nutresa, Gilinski pretende comprar entre el 18,3 % y el 22,88 % de acciones a un precio por título de US$10,48. Por ahora, son los dueños del 27,69 % de la empresa, tras la opa que finalizó el 12 de enero.



Por el lado de Grupo Suramericana, busca adquirir entre el 5 % y el 6,25 % de las acciones ordinarias, pagando por cada una US$9,88. Por el momento, Gilinski posee 25,25 % de los títulos la empresa luego de la opa que finalizó el 11 de enero.



CONFLICTO DE INTERÉS



Ayer, como un paso previo y necesario para las asambleas del 22 y 25 de marzo de Nutresa y Grupo Sura, en donde Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski entrarán cómo miembros de sus juntas directivas, los dos ejecutivos presentaron renuncia a la junta de su propio banco, el GNB Sudameris.



Esta situación se dio pues los Gilinski no pueden hacer parte de las juntas directivas de Grupo Suramericana y el banco GNB Sudameris a la misma vez, por norma y para evitar conflictos de interés.



Esta decisión se constituye en un paso previo y además necesario para la realización de las asambleas de las empresas del GEA en dónde los dos ejecutivos entrarán a hacer parte.



HACIA LA ASAMBLEA



Se conoció que los Gilinski, tras los contactos con los directivos de las empresas del GEA, estarán en una lista única de las dos juntas directivas en las que el grupo antioqueño tendrá tres representantes principales.



Además, se llegará a un consenso y unas reglas del juego para elegir a los miembros independientes de las juntas, es decir que no sean patrimoniales, ni empleados, ni familiares contratistas de las respectivas empresas.



Ya dentro de las juntas, con voz y voto, manejo de información interna y en concordancia de las normas de buen gobierno corporativo, según un abogado experto en el tema, no sería bien visto que los Gilinski busquen convocar una nueva opa para tratar de hacerse al control de más participaciones, aunque no hay una norma que taxativamente lo prohiba.



Esto, en razón a que en el mercado se ha dicho que el apetito por vender por parte de quienes tienen acciones de Grupo Sura hará que lleguen aceptaciones por más del 6,25% que tienen como tope máximo los Gilinski. En el mercado varios analistas han estimado que se podría hacer un prorrateo para tratar de mejorar las condiciones de las aceptaciones.



Y es que los Gilinski no parecieran estar interesados en hacer una especie de operación rastrillo dado que eso no les llevaría a tener un control total de Nutresa ni aumentar más el número de miembros de junta directiva.



Además, el GEA ha anunciado en los últimos días que se apresta a darles garantías y acceso a la información a todos los accionistas, en cumplimento de las normas de gobierno corporativo.



Jaime Gilinski, en diálogo con Portafolio hace dos meses, había dicho que los ejecutivos de las compañías son competentes y trabajaría con ellos para generar más valor.

Lo que analistas consideran es que de vista a las asambleas, el ambiente entre las empresas, directivos y nuevos accionistas es muy diferente al de hace dos meses.



