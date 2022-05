Gilinski lanza nueva opa: esta vez va por Grupo Argos

Este 19 de mayo, la Bolsa de Valores de Colombia dio a conocer que la Superintendencia Financiera ordenó la suspensión de la negociación de las acciones ordinarias del Grupo Argos S.A., debido a que fue radicada, por parte de Nugil S.A.S. propiedad del Grupo Gilinski, una nueva solicitud de autorización de oferta pública de adquisición (opa).



En consecuencia, la Bolsa de Valores suspendió la negociación del Grupo Argos, la cual será efectiva a partir del 20 de mayo de 2022 y hasta el día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta por parte del Grupo Gilinski, oferente de la OPA.



(Declaran desierta la tercera opa de Gilinski por Nutresa).

Por su parte, la Superintendencia Financiera informó que el precio de compra por cada acción del emisor, Grupo Argos, será de USD$ 4,08, y agregó que "la oferta pública de adquisición se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 26% y una cantidad máxima equivalente al 32,5%".

Según la analista Laura Daniela Triana, de Acciones y Valores, "el precio podría resultar ser no tan atractivo para el mercado pues, si se revisan los recientes registros del Grupo Argos que ha descendido por debajo de los $14.000 por acción y en enero alcanzó su valor máximo rondando los $17.000, no tenemos una prima tan alta como en el caso de Nutresa. No obstante, en un periodo tan incierto por cuenta de elecciones, esto podría representar un buen porcentaje de aceptaciones y para el GEA no será algo atractivo".

Cabe señalar que, desde el 10 de noviembre de 2021, el Grupo Gilinski busca tomar el control de al menos el 50,1% de participación de Nutresa, uno de los tres pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Hasta el momento, a través de ofertas públicas de adquisición (opas) hostiles, Gilisnki ha logrado el 30,8% del conglomerado.

En el caso del Grupo Sura, sobre la que también realizaron tres opas, Gilinski obtuvo un mejor resultado con el 34,5% de acciones.

PORTAFOLIO