Gilinski va por tercer pilar del Grupo Empresarial Antioqueño

El presidente del Grupo Sura, Gonzalo Pérez, se lo dijo a este diario el jueves: “las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño son públicas y están expuestas a ofertas públicas de adquisición (opa)”, y eso es lo que volverá a pasar en los próximos días cuando el Grupo Gilinski, tras las autorizaciones de la Superintendencia Financiera, comience a recibir aceptaciones por acciones del Grupo Argos, tras la opa que lanzó el jueves en la noche.



El grupo presidido por Jaime Gilinski quiere adquirir entre el 26% y el 32,5% de Grupo Argos, presidido por Jorge Mario Velásquez, y que está en el mercado de la infraestructura.



Para esta opa el precio de compra por cada acción del emisor será de US$4,08 que pagará en efectivo y en pesos o en dólares y la oferta es hasta por US$880 millones, es decir alrededor de $3,6 billones.



Luego de haber realizado seis opas, tres sobre el Grupo Nutresa y tres sobre el Grupo Sura, el Grupo Gilinski tiene el 30,8% del principal procesador de alimentos del país y posee el 34,5% de la holding financiera del GEA.



Y analistas consultados dicen que esta es una nueva prueba para el GEA, que tras cerca de 45 años de haber establecido el sistema de participaciones de propiedad cruzadas o también del llamado enroque accionario, para protegerse de compras hostiles de otros grupos económicos o del ingreso de personajes del narcotráfico, está viendo que un viejo competidor, apalancado por cuantiosos recursos de un grupo del emirato de Abu Dhabi, está ofreciendo precios atractivos para entrar como accionista de peso.



Para el GEA este es un nuevo intento del nuevo accionista de Grupo Sura y de Nutresa para tomar una participación en la tercera columna en la que no había entrado directamente: el Grupo Argos, ligado a actividades cementeras, infraestructura, vías, aeropuertos y energía.



Además, en el futuro del GEA, como dice el presidente del Grupo Sura, en principio no debería haber un cambio en la estrategia de crecimiento con la llegada de Gilinski a Nutresa y Sura, y la que se esperaría al Grupo Argos en las próximas semanas.



El propio Jaime Gilinski lo dijo ante las asambleas de accionistas en marzo, en las que ratificó que quiere trabajar con la administración de las dos compañías donde ya es socio para hacerlas crecer y buscar nuevos mercados y negocios.



LOS PEROS



La especialista en renta variable de la firma Acciones & Valores, Daniela Triana, considera que el mercado no estaba esperando esta última opa, aunque el crecimiento del precio de la acción de Grupo Sura de los últimos días, mientras todas las demás acciones registraban fuertes pérdidas, era una señal de que algunos ya sabían que se estaba generando una nueva operación, aunque no se sabía que necesariamente era por Grupo Argos.



“La opa llega cuando las ganancias del índice accionario Colcap se borraron, el apetito por riesgo es bajo y los mercados generan pérdidas, además de la muchedumbre por la primera vuelta presidencial”, dice.



La analista considera que el precio de US$4,08 por acción (unos $16.500) “es muy poquito. No es para nada atractivo pues además el pasado 18 de enero el título llegó en el mercado a $17,000. Es un termómetro para pasar otra opa. Pero además es difícil saber si va a ser la primera o la primera y última”.



Para el GEA el proceso de nuevo, como sucedió con las seis opas anteriores, no es atractivo y vendrán asambleas extraordinarias para deliberar por la venta, que de antemano se podría decir que se podrían presentar negativas a vender.



Pero la especialista en renta variable asegura que “para los accionistas minoritarios puede ser buena opción, aunque no se sabe si es la única o los Gilinski van a ir mejorando el precio, como en los procesos anteriores, aunque es lo que esperaría el mercado”.



De manera directa, el GEA es propietario de 52,23% de la propiedad de este holding de infraestructura.



La mayoría está dominada por el Grupo Sura, el Grupo Nutresa, varios fondos de pensiones y cesantías colombianos fondos internacionales compañías antioqueñas ligadas comercialmente con ese grupo empresarial y algunas personas naturales.

El grupo Sura posee el 35,2% de la propiedad del Grupo Argos, el Grupo Nutresa tiene el 12,4%.



