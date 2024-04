Estas serían las nuevas facultades de la Adres con decreto de giro directo

Después del anuncio del Ministerio de Salud sobre el proyecto de decreto que plantea la implementación del pago por giro directo a los hospitales, clínicas y proveedores de servicio, por parte de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), expertos dicen que esta regulación sería beneficiosa, siempre y cuando garanticen otros puntos claves en el funcionamiento del sistema.



Vale la pena recordar que en palabras del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, e incluso del presidente, Gustavo Petro, esta medida se implementaría con el objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos públicos para la salud.



En detalle, el decreto presentado por la cartera registra que los valores y porcentajes reconocidos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) emitidos a los afiliados del régimen contributivo se estimaron de acuerdo con la normativa, teniendo en cuenta una serie de consideraciones.



Entre ellas destacan que la norma estipula que para las EPS que incumplan la normativa de patrimonio adecuado, el porcentaje reconocido de la UPC será equivalente al 80 %, esto sería correspondiente al respectivo proceso de compensación.



Igualmente, cuando la entidad se encuentre en medida de vigilancia especial, intervención administrativa o en liquidación, el porcentaje reconocido también será del 80 % de la UPC, “previa deducción de los valores correspondientes a los descuentos que se deban aplicar en cada proceso”, afirman.

Y en caso de giro directo por manifestación voluntaria, el porcentaje será del 80 % del valor de la UPC.

Ahora bien, es importante resaltar que estas implementaciones plasmadas en el proyecto de decreto no exoneran a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de las actuales obligaciones en materia de pagos.

Es decir, las entidades serán las responsables de la exactitud, calidad y oportuna información que reporten a la Adres para la ordenación del giro a los prestadores.



En la misma oportunidad, el proyecto le otorga unas nuevas facultades a la Adres, entre esas se destaca que junto al Ministerio establecerán el instrumento para el seguimiento permanente a la oportunidad del giro de recursos.



Estas se basan en gran medida en la expedición de instrumentos que regulen las condiciones técnicas y operativas, así como también la implementación, aplicación, seguimiento y sistema de información del giro directo de los recursos que se reconocen a las EPS por concepto de UPC.



De igual manera, frente a los recursos para presupuestos máximos, la Adres será la encargada de girar directamente los montos de servicios y tecnologías en salud no financiados en la UPC a los prestadores.

La garantía

En conversación con expertos en salud, los actores consideraron que hasta un punto en el pago por giro no habría mayor riesgo para el sistema, siempre y cuando se mantengan los controles sobre las facturas y las auditorías en las transacciones.



De acuerdo con Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la Cartera, lo importante es que no haya pertinencia en la atención de los servicios de salud, que hoy es la mayor preocupación.



“En cuanto al flujo de recursos, la expectativa seguramente para las IPS, clínicas, hospitales, laboratorios y demás es que se acelere el flujo. Habrá que ver si ese resultado se da y si la Adres tiene la capacidad para el desembolso”, dijo.

A su turno, Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, explicó que las medidas son benéficas para el sistema, pues desde que se estableció el giro directo en la Ley 1438 de 2011, reglamentado por el Decreto 971 de 2011 para el régimen subsidiado se mejoró el flujo de recursos a IPS.



“Llevarlo al escenario del régimen contributivo, será un avance sustancial en el flujo a los prestadores, siempre que se vigile que los giros en realidad se irradien a toda la red de servicios”, indicó el abogado.



Vale la pena destacar que para el caso de las EPS del régimen subsidiado el pago por giro directo a prestadores se viene implementando desde años atrás y funciona para el 80 % de los recursos para el régimen.



Según lo dicho por Galán, si lo que se pretende es que con el giro directo mejore la financiación del sistema de salud y se corrija la desfinanciación estructural, “es un grave error tener esa pretensión porque eso no va a ocurrir”.

Esto ya que las necesidades de la población seguirán aumentando por el envejecimiento, nuevas tecnologías, migraciones, desplazamiento, etc., lo que va a seguir impactando las finanzas del sector salud.



Además, el exministro añadió que sí se debe considerar un riesgo y es que se pretenda conducir al sistema hacia un modelo en donde predomine la administración y gestión estatal.

¿Se necesita realmente una reforma de la salud?

De acuerdo con lo dicho por los expertos, a pesar de que el giro directo ya está vigente para el régimen subsidiado y existe desde el 2011, estas medidas no suplen a la reforma de la salud.



Según Jesús Albrey González, el Gobierno, si así lo hubiera querido, “podía regularlo desde mucho antes. En el marco del nuevo decreto, las EPS van a seguir siendo las ordenadoras del gasto como desde el año 2011, donde el giro aplica para el 80% de los recursos del régimen subsidiado, y ha funcionado bien”.



Adicionalmente, detalló que respecto a la capacidad de la Adres para asumir este tipo de responsabilidades, “la entidad ya tiene la experiencia con el subsidiado y no se espera que genere mayores dificultades”. De igual manera, el exministro Augusto Galán señaló que el pago por giro directo no es “una gran innovación”, pero que el decreto podría ser la vía porque ya está aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

