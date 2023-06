Gobierno espera mayor déficit fiscal del que estaba previsto

Al igual que todos los años, el ministerio de Hacienda actualizó sus proyecciones económicas, y ayer se presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia 2023, en el cual el Gobierno elevó su proyección de crecimiento, pero también la de déficit fiscal.

Esto ya que el país estaría haciendo sus cuentas con un dólar a $4.640 y no a $4.758, como esperaba en el Plan Financiero que se presentó a finales del año pasado, y con un barril de petróleo a menor precio, que ya no lo estima en US$94,2sino en US$78,6.

Con este panorama, la expectativa que tiene el Gobierno es que la economía crecerá este año 1,8%, no 1,3% como se estimaba seis meses atrás, y que el desbalance fiscal llegará a -4,3% como porcentaje del PIB.

“La previsión económica decía que podíamos haber terminado en 3,8%, pero el comportamiento de los precios del petróleo, la reducción de las importaciones, y por tanto del recaudo, nos hacen ser altamente responsables para decir que 3,8% es imposible de cumplir. Y eso significa revisar al alza el déficit fiscal”, explicó.

Sin embargo, Bonilla destacó que frente a los datos de 2022 (-5,3%) se prevé igualmente una reducción de 100 puntos básicos en el déficit fiscal de este año.

“Este ajuste sería consistente con el logro de un equilibrio primario por primera vez desde 2019, apalancado en el mayor recaudo tributario de la reforma y de la coyuntura de altos precios del petróleo: los ingresos totales del Gobierno Nacional Central alcanzarían un máximo histórico como porcentaje del PIB”, indica el documento del Marco Fiscal.

Según destacó el ministro, se lograría de manera simultanea reducir el déficit fiscal, pero también un aumento histórico en el gasto primario, en línea con el objetivo de alcanzar una mayor justicia social, con cumplimiento a la regla fiscal.

Pero para 2024 las estimaciones apuntan a un dato más alto, un incremento que llegaría a 4,5% del PIB. Esto por los compromisos con los intereses en el pago de deuda que deberán saldarse el próximo año. Bonilla aseguró que “el país no se va a declarar en moratoria ni va a tener default, lo que no significa que no se buscarán otras posibilidades de financiamiento”, dijo el ministro, y mencionó propuestas de nuevas emisiones como bonos verdes y bonos sociales.

Otra proyección del Gobierno es que “la deuda neta convergería al ancla de 55% del PIB” y para 2023 será 5,8%, aunque en 2024 se estima un alza a 57,1%.

Vale destacar que el Marco Fiscal estima también un aumento en la producción petrolera, que sería de 769.000 barriles diarios, frente a los 743.00 previstos en el Plan.

Igualmente, se proyecta que la inflación finalizaría el año en 9,2%, por encima del 7,2% estimado meses atrás, y que el balance de cuenta corriente registraría un déficit de 4%, y no un dato de -3,7% como preveía el Plan Financiero. Adición presupuestal

Ayer se probó en el Congreso la adición presupuestal para este año, por $16,9 billones. Las prioridades de gasto están en los sectores de educación, salud, vivienda y transporte.

“Ahí están los recursos complementarios al presupuesto, para realizar actividades en obras civiles, vivienda, y fortalecer los programas del sector de agricultura entre otras cosas”, destacó el ministro Bonilla.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio