Más personas podrán entrar a darles financiación a empresas

El Gobierno, a través de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), publicó recientemente el decreto 2105 de 2023 que cambia las reglas del modelo del crowdfunding, un sistema de financiación colaborativa que en 2024 se estima podría tener un crecimiento en transacciones superior al 200 % frente a 2023.



Aunque el modelo es relativamente nuevo en Colombia, con el primer caso de a2censo, plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia, que funciona desde finales de 2019, temas como la pandemia y recientemente los altos intereses, entre otros aspectos, han ocasionado que los buenos resultados que hasta ahora se han dado no sean mejores.



Y es que el modelo ha llamado la atención de los inversionistas pues estos han encontrado buenos niveles de seguridad, más rentabilidad y mejores condiciones pues en su mayoría están respaldados por el Fondo Nacional de Garantías.



De acuerdo con la Fintech Inversiones Bloom, en 2023, a través de este modelo las empresas vigiladas por la Superfinanciera financiaron más de $13.660 millones, capital que permitió apalancar nuevas ideas de negocio y emprendimientos.



Según Bloom, el nuevo decreto se puede explicar en cuatro alcances:

Empresas, incluyendo los Patrimonios autónomos, los Fondos de inversión colectiva cerrados, los Fondos de capital privado y los procesos de titularización, podrán acceder a financiación colaborativa, de igual manera que las empresas de sectores agropecuarios, industriales, comercial o de servicios.



También permitirá que las compañías que no están constituidas en Colombia, pero que desean realizar un proyecto de crowdfunding en el país, puedan hacerlo. Antes de este nuevo decreto esto no era posible, lo cual limitaba bastante a las Startups por contar normalmente con su casa matriz en otros países, dice Bloom.



Asimismo, todas las deudas que sean adquiridas por las empresas en modelos de crowdfunding deberán ser reportadas a centrales de riesgo, lo cual generará una información más transparente y segura en el sector financiero.



Y se podrá realizar publicidad en las plataformas de crowdfunding de las oportunidades, un hecho relevante para la industria si se tiene en cuenta la exposición que tienen este tipo de plataformas al público general.



Según Maryory Ávila, CEO de Inversiones Bloom, estas nuevas reglas del juego generarán un impacto directo al sector financiero y al mercado de capitales pues permitirán consolidar un marco regulatorio que potenciará el aumento de los diferentes mecanismos de financiación y de crecimiento económico; promoverán la inclusión financiera y mecanismos alternativos de financiación; y fortalecerán los altos estándares de transparencia, integridad y trato justo al consumidor.



Y se aumentará la cobertura de las empresas de crowdfunding, las cuales gracias a los nuevos modelos de corresponsalía podrán llegar a más territorios, Pymes y personas en todo el país.

“Del mismo modo, mejorará el ingreso de empresas extranjeras a Colombia, haciendo uso de los beneficios del modelo, atrayendo nuevos inversionistas y oportunidades de crecimiento para todos”, destacó Ávila.



Por su parte, Lina Parra. directora de a2censo, el ecosistema de inversión y financiación de la Bolsa de Valores de Colombia, dice que el Decreto 2105 trae cambios positivos para la financiación colaborativa en el país.



“La habilitación de un espacio específico en las plataformas para publicitar las intenciones de compra y venta de los inversionistas es un gran avance que generará nuevas oportunidades y desafíos para el producto”, asegura.



Además, considera que “la posibilidad de financiar empresas domiciliadas en el exterior, siempre y cuando desarrollen su proyecto en Colombia, amplía el alcance de este mecanismo y atrae empresas extranjeras, lo que representa más oportunidades de inversión para nuestra comunidad”.



Hasta el momento acenso registra 11.827 inversionistas que han realizado 71.710 inversiones por $82.783 millones y ha financiado 182 campañas.



