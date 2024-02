Gobierno tuvo ganancias de US$8,7 billones de las reservas en 2023

Al cierre de 2023, Colombia cerró con unas reservas internacionales de US$59.608 millones, que sumadas a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por US$9.800 millones, completaron un total de US$69.408 millones.



Al cierre de 2021, las reservas internacionales de Colombia cerraron en US$58.580 millones y en el 2022 cerraron en US$57.270 millones.



Durante el año pasado, las reservas internacionales del Banco generaron un rendimiento en pesos de $8,7 billones, que ingresarán al estado de resultados de la entidad y se transferirán al Gobierno Nacional como utilidades en 2024.



Este rendimiento extraordinario está fuertemente relacionado con la evolución de la tasa de interés establecida por la Reserva Federal en EE. UU., así como con las expectativas del mercado sobre esta tasa, revela un documento de los codirectores del Emisor, Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar.

Hay que recordar que el Banrepública aún no ha revelado oficialmente sus resultados del 2023, pero a noviembre registraba un resultado del ejercicio (utilidad) de $7,5 billones, unos activos por $317,6 billones y un patrimonio por $111,2 billones.



El documento de los codirectores menciona que los recursos generados por el rendimiento de las reservas “son sumamente valiosos como respaldo al presupuesto del Gobierno. No obstante, estas ganancias son relativamente modestas si se comparan con los beneficios más amplios que conlleva mantener un nivel adecuado de reservas, en términos de acceso favorable a los mercados de financiamiento externo para los sectores privado y público del país”. Mencionan que este es su propósito principal y la razón por la cual es crucial mantener y proteger las reservas internacionales que el banco administra con responsabilidad, pertinencia y destreza.



En materia de composición de las reservas internacionales, la mayor parte (91,89 %) corresponde al portafolio de inversión.

Este, por su parte, se compone de inversiones y monedas de alta calidad como dólares estadounidenses, dólares australianos, euros, dólares canadienses, yuanes chinos y otras monedas.



El documento menciona los usos que se puede dar a las reservas y menciona que previo a la liberalización del mercado cambiario y a la introducción de la libre flotación del dólar durante la década de los 90, estas servían como respaldo de las transacciones de comercio exterior y en monto soportaban las importaciones del país por unos meses. Además, dicen que se utilizaban para intervenir el mercado cambiario con el fin de mantener la tasa de cambio en un rango dictado por la autoridad monetaria.



Actualmente, el Banco opera con una estrategia de inflación objetivo con libre flotación cambiaria, en donde la tasa de interés es el principal instrumento de política y la tasa de cambio se ajusta libremente para absorber los choques de la economía.

En estas circunstancias, el uso de las reservas para llevar a cabo intervenciones cambiarias es limitado y se restringe a momentos específicos cuando los movimientos de la tasa de cambio no concuerdan con factores macroeconómicos, o cuando los mercados presentan disfunciones y no hay una formación de precios adecuada.



El documento menciona que las reservas “son una forma de aseguramiento ante una situación en la que el país se quede sin divisas para pagar sus obligaciones en moneda extranjera. Si llegado el momento, a raíz de alguna crisis nacional o internacional, el país experimenta una reducción drástica de sus exportaciones o términos de intercambio, o pierde acceso a financiamiento externo, y como consecuencia de esto tiene dificultad para hacer el pago de sus importaciones o del servicio de su deuda, podría utilizar las reservas internacionales para tal fin”.



Enfatizan que en este sentido, tener reservas internacionales es “una gran tranquilidad para el país y sus autoridades, pero también para los agentes extranjeros que hacen negocios o inviertan en él. Y es que más allá de que efectivamente ocurra un choque externo de esta naturaleza y de que se lleguen a requerir las reservas internacionales para pagar las obligaciones externas, tener dichos recursos constituye una garantía para socios comerciales y prestamistas internacionales”.

Adicionan que “las reservas representan un sistema de aseguramiento que, como cualquier arreglo de este tipo, es preferible no tener que utilizar. En la práctica, aunque es probable que nunca lleguemos a necesitarlo, prescindir de este mecanismo conllevaría riesgos y costos significativos para la estabilidad macroeconómica del país”.



También profundizan en cuántas reservas tener o cuánto aseguramiento es necesario y dicen que en el caso colombiano la estimación del nivel de reservas internacionales tiene en cuenta variables relacionadas con la cuenta corriente de la balanza de pagos y con la cuenta de capitales.



“En resumen, la cantidad de aseguramiento necesaria depende de cuánto requiere el país para cumplir con sus compromisos financieros y comerciales en caso de no acceder a recursos externos. Si, además, se contempla que durante una crisis no solo se podría detener la entrada de capitales, sino que incluso podría haber una salida de estos, entonces el nivel de aseguramiento debe ser mayor”, anota el documento.



Mencionan que se debe determinar un nivel suficiente para cubrir la posible materialización del riesgo para el cual se están acumulando las reservas y así ser una señal contundente de la fortaleza de la posición externa del país para socios comerciales e inversionistas extranjeros.



HOLMAN RODRÍGUEZ

Periodista de Portafolio