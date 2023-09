Bases cafeteras sientan posición frente a las tareas para el sector

Dirigentes gremiales cafeteros de varios departamentos del país presentaron sus posiciones respecto a lo que necesita el sector de una de las economías agrícolas más grandes de Colombia.



Si bien todos coinciden en que falta más acercamiento del Gobierno, también destacan los avances a los que ha llegado la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en 96 años.



De acuerdo con Faber Buitrago, representante gremial del departamento del Quindío, es necesario trabajar en la crisis de rentabilidad a la que se enfrenta el sector, teniendo en cuenta que los precios han caído en promedio entre un 35% y 40%, sumado a las dificultades de volumen de producción de cafetera.



“Estamos pidiendo que tanto la institucionalidad, es decir la Federación, como el Gobierno y nosotros, empecemos a dar soluciones efectivas y reales a las familias caficultoras del país por este hecho que podría atentar contra la economía, no solo de las regiones, sino de Colombia”, explicó Buitrago.



Adicionalmente, agregó que existe una preocupación en torno al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre quitarle la administración del Fondo Nacional del Café a la Federación, puesto que dentro de los bienes públicos que se financian a través de este, se encuentra la asistencia técnica y la investigación del grano.



“Si ese Fondo se le quita a la Federación, se desfinancian esos bienes públicos y dentro de esos también la garantía económica. ¿Por qué producimos café? Porque tenemos finalmente una garantía de que la cosecha que saquemos, la van a comprar, lo que no pasa con otros productos”, dijo.



A su turno, Ana María Folleco Alzate, representante gremial del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, le aseguró a Portafolio que frente a los comentarios que ha hecho el Presidente sobre el actual gerente general de la Federación, Germán Bahamón, le corresponde al mandatario reconocer al líder gremial como representante del sector, puesto que por unanimidad de los Comités este fue elegido.



“El Presidente pidió en diciembre, en pleno congreso, el cambio de gerente. Llama Sarabia y le dice directamente al gerente (Roberto Velez Vallejo): el Presidente quiere que por favor haga nombramiento a un nuevo gerente. Él nos manifestó que “por el bien de ustedes renuncio, para que tengan mejor relación con el Gobierno”, afirmó.



Asimismo, reiteró la necesidad de que Gustavo Petro se siente con las bases cafeteras y el gremio en una conversación “franca, sincera y conocer la institución, no el letrero”. Esto con el fin de que entienda las cosas que se hacen.



“El Presidente es un aliado de la institucionalidad, para todos, para hacer algo productivo con el sector cafetero y agropecuario, porque tenemos cómo”, detalló.



En la misma línea, Nelson Wandurruaga, representante gremial del Comité de Cafeteros de Santander, indicó que tiene conocimiento de que el sector ha tenido reuniones con los ministros de Hacienda, Comercio y Agricultura.



Sin embargo, infiere en la necesidad de que el Presidente se reúna con el timonel de los cafeteros para darle a conocer qué es y qué hace la Federación.



“La Presidencia por intermedio de la FNC tiene la oportunidad de darle apoyo a las familias cafeteras con incentivos de abono, renovación de cafetales, ya sea siembras o mejoramientos de vías y de vivienda rural”, concluyó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio