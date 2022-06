Gremios expresan ánimo de trabajar con el nuevo gobierno

Archivo particular

Con la disposición unánime para trabajar con el nuevo Gobierno en una agenda económica y social que aporte al país y en la que prime el respeto por la libre empresa y los derechos individuales, los gremios de la producción y los empresarios recibieron la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de los colombianos desde el próximo 7 de agosto.



Desde que las votaciones mostraron al candidato del Pacto Histórico como ganador de la contienda electoral, diferentes representantes del sector privado expresaron su felicitación y plantearon sus expectativas.



El Consejo Gremial Nacional manifestó que “estamos listos a trabajar en conjunto por una Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones”.



Recordó que el país tiene retos en temas como la lucha contra pobreza, la desigualdad, y la corrupción. Invitó a Petro a integrar una agenda conjunta que busque la unión y el desarrollo.



Además del pronunciamiento del Consejo Gremial, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master señaló que “será tarea de todos, pero especialmente la del Presidente como líder de la nación, construir puentes, tender puentes, construir ambientes de diálogo y de conversación”.



“Los empresarios por nuestra parte, seguiremos cumpliendo nuestra función social de producir, generar empleo, alternativas para los colombianos y, por supuesto, seguiremos aportándole a la nación. Para esto será muy importante que haya un restablecimiento total de la confianza entre todos. Que haya confianza para los empresarios, ciudadanos, inversionistas, en el cumplimiento de la ley y el respeto de la Constitución”, agregó.



Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, consultado por Portafolio, invitó al Presidente electo a trabajar con sus 22 gremios afiliados “de aquí al 7 de agosto y en adelante porque los problemas del agro no dan espera”.



“Es importante que el nuevo gobernante, gobierne, no solo para quienes votaron por él, sino para todos los colombianos y, en particular para nuestro sector, para que haya una producción de alimentos rentable y el acceso a los alimentos para los más vulnerables estén garantizados y, por supuesto, ahí estará la SAC para trabajar con el Gobierno Nacional, si el gobierno nuevo a bien lo tiene”.



Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros , dijo que el “hoy presidente electo conoce Colombia y sabemos que sabrá trabajar de la mano con el sector cafetero, un sector de historia, resultados, ejemplo de unión y democracia”.



De parte de los exportadores, el presidente de Analdex, Javier Díaz, expresó que “la votación muestra que el país está dividido y es necesario unificar al país y uno esperaría que su Gobierno empiece por ahí. Creo que corresponde también esperar que los nombramientos del equipo económico y el gabinete permita ver hacia dónde se va a encaminar su gobierno, qué de lo que dijo durante la campaña se va a concretar, cómo se va a trabajar el Plan de Desarrollo”.



A su turno, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal señaló que “los comerciantes estamos listos para aunar esfuerzos, dialogar y concertar sobre las políticas, económicas y sociales que el país necesita. En el próximo cuatrienio, Fenalco desempeñará un rol propositivo en la construcción de un mejor escenario político, económico y social para Colombia; pero también en la defensa de la democracia y los valores empresariales de libertades y reglas claras de juego”.



Sobre la decisión de los colombianos se pronunció Asobancaria. “Se trata de una decisión democrática trascendental que nos convoca, a todos los sectores sociales, políticos y económicos, a buscar acuerdos para construir el país que queremos”. El gremio añadió: “le manifestamos al presidente electo nuestra disposición para mantener un diálogo abierto y contribuir, con independencia, en la construcción de las políticas económicas y sociales”.



Aliadas, la alianza de 35 asociaciones y gremios de diversos sectores de la economía, que representan 7.500 empresas y generan más de 4 millones de empleos, expresó que “estamos listos para participar en el proceso de unión nacional, trabajando juntos para robustecer la economía, la generación de empleo, fortalecer la democracia y reducir la brecha social”.



Camacol, por su parte, recordó que “la acción empresarial ha sido eje fundamental del desarrollo social, económico y regional de Colombia y la construcción de confianza público–privada, debe seguir siendo el motor de avance social y el desarrollo de Colombia. Desde nuestro sector, estamos listos para acabar con el déficit de vivienda, construir la mejor vivienda, la mejor ciudad y el mejor hábitat para los 1,6 millones de hogares que se van a formar en los próximos cuatro años en nuestro país”.



A su turno, el empresario Mario Hernández, quien se mostró a lo largo de la campaña política que concluye como contradictor del líder del Pacto Histórico, dijo que “le llegó la oportunidad a Gustavo Petro de demostrarle al 50% de los colombianos y a mi de que estábamos equivocados. ¿Cómo? Construyendo un mejor país. Si es por el bien de Colombia yo siempre estaré de acuerdo”.





Constanza Gómez Guasca