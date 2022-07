Grupo Argos, la opa a la que Gilinski no quiso apostarle más

Un precio de cerca del 20% por encima del que se negociaba en la Bolsa de Valores de Colombia, ofreció el Grupo Gilinski para adquirir un mínimo del 26% de las acciones del Grupo Argos, sin embargo, no fue suficiente para cautivar a los socios de esta holding de infraestructura y cementos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) para que vendieran en la oferta pública de adquisición (opa).



(Declaran desierta opa por el Grupo Argos).

Pese a esto, otros factores también influyeron para el fracaso de la operación.

Al final, 2.300 de los 8.000 poseedores de las acciones ordinarias y con derecho a voto del Grupo Argos expresaron su conformidad a vender en total el 11,08% (73.466.106 especies) de sus títulos a US$4,28 por papel.



El Grupo Gilinski había planteado comprar mínimo el 26% de los títulos y un máximo del 32,5%, con lo que habría logrado al menos dos puestos en la Junta Directiva, en su ánimo de avanzar como uno de los mayores accionistas y romper el esquema de enroque accionario que consiste en tener participaciones cruzadas entre las compañías de del GEA.



(Gilinski no llegó a la mitad de acciones que buscaba en Grupo Argos).



Al no aceptar liberar los mínimos de compra, es decir, adquirir menos del mínimo propuesto, el Grupo Gilinski, a través de su filial Nugil, no aceptó los que fueron ofrecidos, motivo por el que la Bolsa de Colombia declaró desierta la operación.

Ayer la acción de Grupo Argos en la Bolsa de Colombia cayó el 3,56% tras hacerlo en 7,4% el miércoles.



PRECIO Y PERCEPCIÓN



Analistas consultados expresaron diferentes motivos por los que la operación no se logró realizar y van desde un precio que no llenó las expectativas, la posibilidad de que el Grupo Gilinski, como lo hizo con las opas previas por Nutresa y Grupo Sura, lanzara nuevas convocatorias a mejores precios, negligencia de administradores de portafolios de los fondos de pensiones y hasta factores regionales o políticos.



El analista financiero y bursátil Andrés Moreno Jaramillo considera que se le hizo una mala imagen al Grupo Gilinski sobre las intenciones con la operación y eso habría correspondido a factores de tipo regional e idiosincráticos.



Dijo que los fondos de pensiones, “debieron haber aprovechado el precio propuesto para haber registrado un buen resultado en el portafolio de los afiliados”.



El jefe de investigaciones económicas de un banco dijo que la opa estuvo mal planteada desde el comienzo, pues Jaime Gilinski, no tiene dentro de sus actividades empresariales la infraestructura y lo que buscaba era estar en la Junta Directiva para desde ahí buscar control en el GEA.



Sin embargo, anticipó que Gilinski ya habría comenzado a realizar una estrategia de compras en el mercado, sin necesidad de lanzar opas, para lograr en el futuro conseguir parte de lo que intentó con la opa.



Por su parte, Arnoldo Casas, director de Inversiones de Credicorp Capital Asset Management, considera que “la gente interpretó que hay un interés evidente de comprar apalancado con al experiencia de Nutresa y Grupo Sura, pero el hecho de declararse desierta la opa fue síntoma que la gente que esperaba vender luego en otra opa más caro”.



No obstante, advirtió que el Grupo Gilinski puede lanzar otra opa a un mejor precio en dólares y más con una tasa de cambio alta como la que hay en este momento.



El accionista minoritario del Grupo Argos, Gregorio Restrepo, quien adquirió en el último año pequeñas participaciones a través de la plataforma trii, presentó una carta a la opinión pública en la que expresa su descontento por varios hechos que han rodeado el proceso de adquisición de acciones del Grupo Gilinski.



En su comunicación resaltó que se ha intentado menoscabar la reputación de los directivos actuales y anteriores del GEA, y consideró peligroso para el futuro del negocio de las compañías que entre los accionistas se presenten conflictos pues en “estas empresas se valoran cosas más allá del dinero”.



