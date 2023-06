Progreso consciente, nuevo propósito de marca de Grupo Aval

Archivo particular

Desde hace varios años Grupo Aval y sus entidades (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular, Porvenir, dale!, Corficolombiana y ADL Lab Digital), emprendieron un camino de evolución a través de la adopción de políticas, estrategias, alianzas e inversiones que aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



“Podemos hacer mucho de manera individual, pero podemos hacer mucho más de manera colectiva y como sociedad para contribuir de manera contundente al cumplimiento de los ODS. Hoy, más que nunca, sabemos que estamos en el camino correcto creando progreso consciente con toda Colombia", dijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.



(Lea: Billetera digital dale! inicia proceso de certificación 'Friendlý Biz').

Sarmiento Gutiérrez agregó que "nos enorgullece decir que, al igual que hace más de 50 años, en Grupo Aval hacemos grupo con todo el país”.



Grupo Aval dijo que con sus entidades participan en una serie de iniciativas sostenibles que tienen como ejes fundamentales: 'la Inclusión, Equidad y Diversidad', 'la Acción por el Clima', y 'la Salud y Bienestar' a lo largo y ancho del país:



“Reconocemos la responsabilidad que tenemos como empresas de liderar iniciativas que contribuyan a la transformación de Colombia, y en este camino hemos aprendido el inmenso poder que tiene trabajar en grupo para lograr un crecimiento consciente. Por eso, en Grupo Aval y en nuestras entidades, nos sentimos orgullosos de hacer grupo con más de 75,000 colaboradores, 30.000 proveedores, con empresas del país que generan empleo y prosperidad", dijo con los más de 30 millones de clientes que confían en nuestras entidades, hacemos grupo con fundaciones y ONGs con las que construimos alianzas e iniciativas", dijo María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo y de ESG de Grupo Aval.



(Lea: Grupo Aval dice que la banca contribuirá con plan de economía popular)



La ejecutiva dijo que se trabaja en conjunto, "para seguir aportando al desarrollo de todos los colombianos de una manera integral. Esperamos seguir construyendo a este propósito de manera colectiva, con más manos, con más corazones y más esfuerzos para seguir haciendo grupo por y para Colombia. Este seguirá siendo nuestro rol significativo y hoja de ruta para el futuro”.



Grupo Aval dijo que algunas de las experiencias concretas que evidencian el compromiso, junto con sus entidades para aportar al progreso consciente del país son:



1. Constitución como el principal generador de empleo del sector privado y una de las organizaciones que genera mayor impacto social en el país.



2. Los más de 75.000 colaboradores trabajan en un ambiente inclusivo y de respeto por la diversidad, la equidad y la inclusión, "por eso, hoy somos según LinkedIn, la empresa número 1 para trabajar en Colombia 2022 y además, varias de nuestras entidades cuentan con la certificación de Great Place to Work", en la categoría ‘grandes lugares para trabajar en Colombia’, por ejemplo: Banco de Bogotá (2022), Banco de Occidente (2022), Banco Popular (2022), Corficolombiana (2021) y Porvenir (2022); además, Porvenir fue reconocido como el ‘mejor lugar para trabajar para mujeres en Colombia’ y el séptimo ‘mejor lugar para trabajar’ en Latinoamérica (2022).



3. "Fuimos la primera entidad financiera en tener una Política de Inclusión, Equidad y Diversidad, certificación IncluionES y en recibir la Recertificación Friendly Biz, por ser el primer Grupo Financiero en Colombia amigable con la comunidad LGBTIQ+, con políticas, procesos y procedimientos que fortalecen la diversidad, la equidad y la inclusión de grupos poblacionales diversos en ambientes libres y seguros de discriminación.



4. Entidades como Banco de Bogotá, a la fecha cuenta con una cartera verde colocada con recursos propios que asciende a los 2 billones de pesos, lo que equivale a multiplicar por 6 esta cartera en los 3 últimos años. En marzo de este año la entidad emitió un bono sostenible subordinado por US$230 millones, el cual contó con la con la participación de 4 bancas multilaterales: Bid Invest, Findev Canada, Finance in motion e IFC, y a través del cual se financiarán proyectos de energías renovables, eficiencia energética, agricultura sostenible, eficiencia hídrica, economía circular, transporte sostenible, construcción verde, entre otros.



5. A través de Corficolombiana y sus 110 empresas se realizaron inversiones responsables, sociales, conscientes y con propósito por más de $63.000 millones en 2022 en todos nuestros sectores, aportando a la generación de empleo, oportunidades y el fortalecimiento del tejido social de 354 municipios.



6. A través de Banco Popular, se generó inclusión efectiva de adultos mayores, donde diseñaron y lanzaron la Oferta Diamante, bajo el concepto “La generación que lo merece todo”, una propuesta con productos y servicios relevantes para el segmento que aporta soluciones financieras, dando respuesta a aquellas necesidades no resueltas o insatisfechas del segmento.



7. dale! tiene el propósito de promover la inclusión financiera de millones de personas, pues aseguran que ayuda al crecimiento y el desarrollo económico del país, por eso, dale! es una billetera en donde se pueden desembolsar créditos de entidades financieras; al tiempo que se ha puesto a disposición de otras fintechs los servicios de la billetera y con el código QR interoperable, pequeños comercios pueden recibir sus pagos y empezar un proceso de formalización.



8. Desde Banco de Occidente se creó la estrategia de educación, Maestros del Hacer, donde han acompañado a más de 50.000 clientes, convirtiéndose en el aliado para el crecimiento de sus negocios, otorgándoles capacidades en diferentes frentes. Más de 8.500 empresas vinculadas en Tu Comunidad Empresarial y más de 31.000 usuarios activos interactuando con la plataforma.

Grupo Aval. Archivo particular

9. Aval dijo que han actuado por el clima y la conservación de la biodiversidad de manera contundente. Nuestras entidades han contribuido a la reforestación, sembrado más de un millón de árboles de 1.050 especies nativas, a través de estrategias como la Tarjeta Débito Amazonía de Banco de Bogotá y Corficolombiana de la mano de comunidades étnicas; desde Banco de Occidente, cuidan los océanos con el Premio Nacional de Ecología Planeta Azul que busca estimular el desarrollo de proyectos y programas que se dedican a la protección y conservación de los recursos naturales.



10. Aval dice que incorporó estrategias estructurales para acelerar la descarbonización, a través de finanzas sostenibles, negocios verdes inteligentes de triple impacto y hacemos parte de los más importantes acuerdos con Net Zero. Celebramos que varias de nuestras entidades son desde hace varios años Carbono Neutro y cuentan con políticas de Cambio climático.



11. Desde el Banco AV Villas se ha impactado la vida y educación formal de 363 niños y jóvenes de comunidades vulnerables del país y de sus familias, que se ha visto reflejado en progreso para su entorno más cercano y para la sociedad en general, haciendo grupo con la Fundación Solidaridad por Colombia, con el objetivo de aportar a los diferentes Programas Educativos que ésta maneja.



12. En Porvenir desarrollaron el primer Observatorio en Latinoamérica con foco en Emprendimiento y Empleabilidad para el Adulto Mayor, donde 256 adultos mayores han desarrollado casi 100 ideas de negocio y 25.000 pensionados han participado de la ruta de aprendizaje para emprendedores digitales.



13. En ADL Digital Lab cuentan con una cultura de digitalización e innovación con propósito, aportando positivamente en la construcción de país. Con el Instituto Nacional de Salud (INS), ADL dispuso una zona de trabajo sobre la plataforma de datos corporativa del Grupo Aval exclusiva para el mejoramiento, automatización y optimización de estos modelos, permitiendo que el país contara con: indicadores de reproducción del virus más actualizados y precisos, mejora continua de modelos de contagio, toma de decisiones localizadas y granulares, democratización de la información del virus y reducción de errores en el proceso.



14. Desde Experiencias Aval, la plataforma de entretenimiento de los bancos y dale!, además de ser facilitadores para que grandes shows y espectáculos lleguen al país; el Grupo Aval dijo que hace grupo con fundaciones y organizaciones para apoyar la inclusión y el acceso de diversas poblaciones en espectáculos de talla mundial, permitiendo que cada vez más personas vivan experiencias novedosas y que ratifiquen su derecho al acceso a la cultura y el entretenimiento.

PORTAFOLIO