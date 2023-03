Grupo Aval pondrá espacios inclusivos en el Festival Estéreo Picnic

El Grupo Aval dijo que para el Festival Estéreo Picnic, que se celebrará entre el 23 y 26 de marzo, se alió con la Fundación Acción Interna, Fundación ACD/VOCA, la Fundación Tiempo de Juego y tres emprendimientos inclusivos (drag, jóvenes y pospenados), y colaborativamente crearon el espacio VIP "donde son bienvenidos todxs; el Very Inclusive People, donde buscamos visibilizar el talento de emprendimientos artísticos y culturales que ayudarán a terminar de pimpear el outfit e inmortalizar el festival", dijo la entidad.



“Somos una marca con una postura inclusiva, donde hacemos grupo con todas las organizaciones que apuestan a construir un país con más oportunidades", dijo María Fernanda Sánchez, de Mercadeo de Grupo Aval.



“Crear espacios incluyentes, abiertos, seguros, respetuosos y agradables, que acojan la diversidad es asunto de todxs, por ello, nos sumamos a la iniciativa Very Inclusive People, liderada por Grupo Aval en el marco del FEP 2023. Los emprendimientos artísticos y culturales son una gran oportunidad para visibilizar y celebrar la diversidad de nuestra sociedad”, comenta Carolina Blackburn Cardona, Directora Ejecutiva de la Fundación ACDI/VOCA LA.



Las personas que visiten el espacio VIP: Very Inclusive People de Grupo Aval y Experiencias Aval, vivirán tres experiencias artísticas lideradas por emprendimientos inclusivos desde el entretenimiento:

Las recomendaciones

1. Drag my style: el arte drag, como expresión artística reúne varias disciplinas como el canto, la actuación y el maquillaje. Tres de las más importantes artistas Drag del país, Aquarella_Dee, MindyFire y Scarlettsantino, harán un diseño de maquillaje en pedrería drag para los asistentes al festival.



2. Mensajes que unen: a través de la serigrafía, Póngale Color, el programa de la Fundación Tiempo de Juego permite generar a las jóvenes oportunidades de emprendimiento y de amplificar sus voces de una manera creativa y divertida. En el FEP complementarán su outfit de los asistentes, con pañoletas con mensajes alusivos a la inclusión, diversidad y el valor de hacer grupo con todas las personas.



3. Muestra cómo eres: con los paparazzi Jhon y Diana los asistentes al FEP podrán mostrar al mundo e inmortalizar los mejores momentos, apoyando a segundas oportunidades.



Para Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción interna, “para la Fundación Acción Interna estos espacios son fundamentales para visibilizar el talento de las personas que ya recuperaron la libertad. De esa forma, ayudamos a reducir el estigma que se tiene en la sociedad con nuestra población pospenada. Tanto Jhon como Diana son la muestra clara de este trabajo y hoy, través de sus lentes, podrán retratar a los cientos de asistentes al festival. Esta es una invitación para que cada vez más demos segundas oportunidades a personas que, en su gran mayoría, no han tenido ni la primera”.



Por su parte, Andrés Wiesner, Creador de la Fundación Tiempo de Juego, cuenta que “Póngale Color nació hace 15 años cuando llegamos a Cazucá y vimos que no teníamos recursos para conseguir los uniformes para los niños que querían jugar fútbol. Para satisfacer esa necesidad un grupo de jóvenes se unieron y crearon un taller de screen. Hoy en día tienen potente un modelo de negocio que no solo hace los 5 mil uniformes que utilizan los integrantes de la fundación sino que venden toda clase de ropa a otras fundaciones y empresas. Qué mejor escenario para mostrar toda la creatividad de este emprendimiento”.



Desde hace más de siete años Experiencias Aval ha apoyado una serie acciones alrededor de la inclusión, equidad y diversidad en el marco del Festival Estéreo Picnic como: ‘Sentir en Voz Alta’, una iniciativa para que las personas sordas pudieran vivir el festival a través de luces y vibraciones. En 2019 continuó por la senda de la sostenibilidad, apoyando a 100 recicladores con más de 150 toneladas de desechos, buscando reciclar y tener un festival amigable con el medio ambiente, al tiempo que se educaba a los asistentes sobre la manera correcta de reciclar. Y el año pasado, creó el primer “Baños para Todes”, una zona de baños que buscaba romper con la discriminación de género y así fomentar la pluralidad, identidad y la inclusión.



"Estas acciones representan el liderazgo de Grupo Aval para promover la creación de ambientes constructivos, respetuosos y libres de discriminación, pues hoy cuenta con una Política Corporativa de Inclusión y Diversidad, co-creada con el programa INclusiones de la ONG global ACDI/VOCA y la Fundación ACDI/VOCA LA, y que busca que las organizaciones puedan materializar acciones de diversidad, equidad e inclusión. Además, fue pionera en la adopción de prácticas de inclusión de población LGBTIQ+ y en 2022, recibió Recertificación Internacional Friendly Biz, por parte de la Cámara de Comerciantes LGBT", cerró la compañía.

