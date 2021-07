Grupo BBVA ganó 1.911 millones de euros en el primer semestre

El Grupo español BBVA obtuvo unas ganancias por 1.911 millones de euros al cierre del primer semestre del año, una cifra que contrasta positivamente con las pérdidas de 1.157 millones de euros del mismo periodo de 2020, consecuencia del impacto de la pandemia.



El resultado atribuido fue de 2.327 millones de euros entre enero y junio de 2021, excluyendo los impactos no recurrentes de los resultados de la venta de BBVA en Estados Unidos y los costos netos del plan de reestructuración en España. Esta cifra es un 146% superior a la correspondiente al primer semestre de 2020.



El grupo dijo que este resultado fue posible gracias a la fortaleza de los ingresos, particularmente de los típicos del negocio bancario (margen de intereses y comisiones) y a los menores saneamientos con respecto al primer semestre de 2020. Tras el cierre de la venta de BBVA en Estados Unidos, el grupo mantiene una sólida posición de capital.



“En el segundo trimestre de 2021 nuestros resultados han evolucionado de forma muy positiva. Nuestro beneficio atribuido recurrente alcanzó 1.294 millones de euros, superando los niveles previos a la pandemia, gracias a la excelente evolución del margen neto. Seguimos avanzando a buen ritmo en áreas clave de nuestra estrategia: hemos duplicado nuestro compromiso con la sostenibilidad y hemos logrado un récord histórico en captación de clientes por canales digitales”, comentó Onur Genç, consejero delegado de BBVA.



Uno de los hitos más relevantes del trimestre ha sido el cierre de la venta de la filial de BBVA en Estados Unidos a The PNC Financial Services Inc. (PNC).



Las cifras del primer semestre de 2021 confirman la aceleración de la digitalización en BBVA. Los clientes digitales suponen un 66,1% del total, y suman 38,5 millones (+36% desde junio de 2019). Los clientes móviles han crecido un 44,6% en dos años, hasta 36,3 millones, y suponen un 62,4% del total de los clientes del Grupo. La adquisición de nuevos clientes a través de canales digitales ha crecido un 45% en los últimos doce meses, lo que supone un récord histórico.



Asimismo, BBVA ha dado un nuevo impulso a su estrategia al elevar la sostenibilidad al máximo nivel ejecutivo de la organización, con la creación de una nueva área global de Sostenibilidad. La división nace con la aspiración de convertir a BBVA en el banco de referencia de los clientes en soluciones de sostenibilidad.



Además, el banco ha duplicado su objetivo de financiación sostenible y canalizará 200.000 millones de euros hasta 2025. Desde 2018 y hasta el cierre del primer semestre de 2021, el Grupo ha canalizado ya 67.000 millones de euros, de los cuales 8.000 millones en este segundo trimestre del año.



En España, se generó un resultado atribuido de 745 millones de euros durante el primer semestre de 2021, muy por encima de los 108 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año anterior.



En América del Sur, el resultado atribuido en el semestre ascendió a 218 millones de euros, un 110% más que en el primer semestre de 2020.



