Alza del mínimo debe ser justo y razonable, dice presidente del Éxito

El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, comentó lo que considera deben ser criterios a tener en cuenta en la discusión que empezará la semana entrante entre Gobierno, centrales obreras y representantes de los empresarios.



Aseguró, además, que el reajuste del salario mínimo para el 2024 debe ser justo y razonable para los trabajadores y debe garantizar la supervivencia de los negocios.



De esta manera, el alto directivo señaló que para fijar el reajuste también hay que velar por la salud de los negocios de todos los tamaños.

"Yo espero que en esa mesa se logre un acuerdo como al que se llegó el año pasado, que sea razonable", indicó.



Agregó que a la hora determinar el porcentaje de aumento, debe tenerse en cuenta "la inflación porque no se puede permitir que la gente gane menos en términos reales, pero que haya un incremento sobre la inflación que sea razonable para no generar más inflación".



El otro elemento que se debe tener en cuenta, dijo Giraldo, es considerar los costos de todos los negocios. Al respecto, precisó que es importante tener en cuenta no solamente al gran comerciante.

Explicó que, por ejemplo, con el modelo de aliados Surtimax, en el que la gran cadena trabaja de la mano con los tenderos del país, una tienda de barrio genera entre dos y cuatro empleos a los que les debe pagar el salario y eso representa un costo importante a ese pequeño comerciante.



Igualmente, llamó la atención en que hay otros costos asociados a la actividad empresarial que están creciendo, como es el caso del servicio de energía. También mencionó que "los costos de ocupación para quienes pagan arrendamiento suben con la inflación".



En últimas, Giraldo consideró que el reajuste que se defina "sea justo con los trabajadores colombianos, que les compense la inflación que se ha acumulado, pero que permita que la economía crezca, que el país se fortalezca y que también los negocios puedan sobrevivir".

El presidente del Grupo Éxito no se comprometió a recomendar un porcentaje de aumento, pero señaló que confía en lo que expresen los gremios, en su caso, Fenalco, que representa a los comerciantes, y la Andi, que lleva la vocería de los industriales.



"Creo que los sindicatos también son conscientes de que deben mantener el crecimiento del empleo", al recordar que una de las cosas buenas en medio de las dificultades es que el nivel de desempleo del país está en un dígito, e instó a que esa variable se mantenga en esas condiciones.



El empresario reiteró la disposición del Grupo Éxito de invertir en Colombia pese al clima de desaceleración económica. Dijo que de US$120 millones que invierte este año, US$100 millones se destinan al fortalecimiento de las operaciones en el país.

El ejecutivo se refirió a la discusión del salario mínimo en un evento en el que Grupo Éxito anunció que acelerará la expansión de su programa Aliados Surtimax y Super Inter que actualmente cubre más de 2.000 puntos y la meta es alcanzar en dos años los 6.000 establecimientos.



"Con nuestro programa Aliados Surtimax y Super Inter visibilizamos el compromiso de Grupo Éxito con la innovación social y el comercio asociativo; de la mano de los tenderos, a través de nuestras marcas compartidas, construimos juntos la ruta de las oportunidades", dijo Carlos Mario Giraldo.



Las marcas consolidan presencia en Bogotá, Villavicencio, Tolima, Boyacá, Antioquia, Costa, Pacífico, Eje Cafetero y Santanderes. Próximamente, llegarán a César, Huila y Nariño.



PORTAFOLIO