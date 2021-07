Los colombianos aún son cautelosos con divertirse e ir a la peluquería

Aunque se haya dado paso a la reapertura de la economía y las personas perciban más facilidad para volver a actividades previas a la pandemia, todo indica que todavía hay cautela en lo relacionado con disfrutar del entretenimiento o ir a una peluquería.



Así lo muestra un estudio de la División de Consumo Masivo de Kantar, que analizó los nuevos cambios en los hábitos de los hogares durante la pandemia, deseos postpandemia, y desarrollo del acceso al comercio electrónico.



Según el estudio, los hogares continúan con una preferencia por permanecer en casa, evitando salir y usar medios de transporte de alta afluencia.



El 47 % de los hogares colombianos, afirmó que, aunque esté permitido evitarán sitios concurridos, 42 % evitarán siempre que puedan, el uso de los medios de transporte donde haya más gente, y 22 % buscaría reunirse en alguna casa con familiares o amigos.



“Identificamos que habrá un mayor reto para los establecimientos de entretenimiento y salones de belleza para generar confianza en los colombianos, ya que 10 % aumentaría el gasto en entretenimiento, y tan solo el 9 % aumentaría las visitas a las peluquerías, salón de belleza o spa”, dijo Katya López, directora de Soluciones Especiales de Kantar.



Se encontró que el 49 % de los hogares se preocupará más que antes por el medio ambiente y 40 % ahorrará más de lo habitual. La vida saludable es prioridad con una alimentación balanceada (39 %) o la práctica de deportes (35 %). Si bien las compras online han crecido en los últimos años, aún existen 65 % de hogares que afirman que no han utilizado este acceso en los últimos 6 meses para comprar mercado.



NUEVOS HÁBITOS



Otro estudio de Kantar, la más reciente ola de investigación del Barómetro Covid-19, identifica hábitos comunes en Latinoamérica.



Se encontró que pasar más tiempo con la familia y trabajar más desde casa, son actividades más intensas en Argentina, Brasil, Colombia y México que en otras partes del mundo. Los latinos comen menos saludable con solo el 18 % vs. el 22 % a nivel global y hacen menos compras online 24 % vs. 27 % que el resto del mundo. Si bien aumentan las compras digitales, en el último año se nota que es alta la prevalencia de quienes prefieren escoger las compras y buscan presencialidad, afirmó Leticia Navarro, CCO de Kantar Insights Colombia.



