Hacen falta más recursos para el sector de la salud: las visiones de expertos

En el marco del lanzamiento del Observatorio Financiero en Salud del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, los ejecutivos del mismo expusieron los objetivos de este, pero además una radiografía de cómo viene avanzando el sistema de salud del país.



(Vea: ¿Come por ansiedad? Los consejos que le pueden ayudar a dejar de hacerlo).



En ese sentido, si bien la coyuntura del sistema está en una bruma de incertidumbre por todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud, que plantea el Gobierno, lo cierto es que existen otros factores de importancia que involucran a todos los actores y uno de ellos es la suficiencia financiera para el sistema.



De acuerdo con Marcela Brun, asesora de políticas públicas en Así Vamos en Salud y ex directora de beneficios, costos y tarifas de Ministerio, para hablar de suficiencia en el sistema se debe entender desde dos perspectivas, la macro y la micro.



Para la primera, Brun asegura que es importante tener en cuenta las decisiones que se toman en torno al sistema y saber si se cuenta o no con los recursos para respaldar esas decisiones.



Por ejemplo, mencionó la determinación sobre los presupuestos máximos. En esa línea, la asesora afirmó que para este año, con la decisión de aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), más los presupuestos y sumando los anuncios de pago del Gobierno de los ajustes de 2022 y 2023, la pregunta equivaldría a si el dinero destinado va a alcanzar para cubrir esos gastos.



“La respuesta es más fácil en el sentido de que no es suficiente porque para el rubro de presupuestos máximos este año solo hay presupuestado $300.000 millones. Sabemos que en el mejor de los casos ese es el monto equivalente a un mes de presupuestos máximos. Si vamos a UPC vemos que está creciendo en presupuesto más o menos un 9,4% y la decisión fue el 12,01%”, explicó Brun.



Por esta razón, la experta aseguró que, al menos, para este año, la suficiencia en el aspecto macro de las finanzas para el sector de la salud no van a ser suficientes, por lo que seguramente se va a tener que hacer un ajuste para “honrar” las decisiones ya tomadas.



Ahora bien, desde el aspecto micro la situación se tensiona, pues e enfoca en los gastos que se llevan a cabo dentro de la UPC, y además si esta es suficiente para cubrir con los planes de beneficio en salud. Sin embargo, según Marcela Brun, este es un rubro que tiene una dificultad pues es un problema de distribución de acuerdo a las desviaciones en prevalencia que tienen ciertas aseguradores.



(Vea: Costos médicos subirían un 12,4% en 2024 y con la reforma de la salud lo harían aún más).



“La UPC se distribuye teniendo en cuenta edad, sexo y zona geográfica. Un ejemplo, sería que entre los mismos grupos de edad y en la misma zona geográfica, puedo tener en un asegurador una mayor carga de ciertas enfermedades, eso hace que no tenga tantas personas sanas para compensar estos costos”, dijo.



Ahora bien, otro de los puntos abordados es el de la distribución de las finanzas del sistema.

En esta materia, Brun detalló que si se hablara de cada $100 para la salud, solo $4 irían al financiamiento de tecnologías, enfermedades crónicas y de alto costo (presupuestos máximos).



Por esto mismo los $96 restantes estarían destinados para los procedimientos, atenciones, medicamentos, es decir, todo lo incluido en el Plan de Beneficio en Salud (PBS).

El incremento lo deben trasladar las EPS a las IPS como tope máximo. Archivo particular



Para traducir el ejemplo, en término reales, de acuerdo al Presupuesto General de la Nación para el sector, más las otras fuentes de financiamiento como los aportes o el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), se estaría hablando de un valor cercano a $87,5 billones para la salud en este 2024.



En ese sentido, si el 96% va para el cubrimiento del Plan de Beneficios en Salud, quiere decir que de ese monto estarían asignados cerca de $84 billones para esta parte del sistema. Mientras que, de acuerdo al porcentaje restante, para los recursos máximos correspondería cerca $3,5 billones.

Las fuentes del sistema

Respecto a las fuentes que financian el sistema de salud, la experta aseguró que estas se dividen en diversas líneas.



En un primer momento los recursos vienen Sistema General de Participaciones, más las asignaciones que incluyen del componente de las rentas territoriales, es decir, todos los dineros que provienen del sector público ya sea por asignación de Hacienda o por impuestos, “que básicamente es lo que financia el régimen subsidiado”, argumentó Brun.



Así mismo, se le suma el segundo componente que sería el más grande en financiación y son los aportes por ingreso o capacidad de pago de las personas, que el lo que comúnmente se conoce como las cotizaciones.



“Este conduce al siguiente gran componente de fuentes que es el que tiene que ver con recursos desde el Presupuesto General de la Nación. Todo aquel bloque de destinaciones que se hace a través de la Ley de Presupuesto y se asigna directamente a la Seguridad Social en Salud”, indicó.



También, se encuentran por otra vertiente los recursos que se pagan a través del impuesto/seguro de Soat que “hoy aproximadamente un 52% se transfiere desde las aseguradoras a la Adres.

“Para que tengamos también el orden de magnitud, la más grande de las fuentes es el Presupuesto General de la Nación, seguido de las cotizaciones. Después está todo lo que tiene que ver con rentas territoriales, donde el principal componente es el Sistema General de participaciones y, por último, los provenientes del Soat”, concluyó.



(Vea: Así puede identificar si usted tiene algún trastorno del sueño).



Los objetivos y estructuración del observatorio

De acuerdo con el director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, Augusto Galán, el Observatorio de Financiamiento es un trabajo que viene desde hace más de ocho años con un equipo técnico, más expertos del sector.



“Este no se crea por la coyuntura que hoy tiene nuestro sistema, ni para la coyuntura. Tiene proyectado continuar en el tiempo la labor de seguimiento a las finanzas del sector y del análisis y la evaluación de esas finanzas”, dijo.



Así mismo, el coordinador de políticas públicas de ASV, Luis Sotelo, explicó que todas la alimentación del Observatorio proviene de fuentes públicas y que con él buscan analizar y “hacer más digerible la información para todos”.



(Vea: Cuidado: esto le puede pasar si aguanta las ganas de orinar frecuentemente).



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio