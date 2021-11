Crudo: hallazgos suman 102 millones barriles en reservas

En poco más de diez años el país no ha reportado grandes descubrimientos de petróleo como lo fueron en su momento Caño Limón y Rubiales, pero sí ha manifestado cerca de 80 hallazgos que al momento de hacer el balance, no le han dejado al país los volúmenes de crudo y gas para aumentar producción al día y reservas.



Sólo basta con observar que hace una década (2010), la producción diaria de crudo superaba el millón de barriles promedio día (bpd), y las reservas del país eran de 1.714 millones de barriles para 9,1 años, en comparación con los 781.300 bpd al cierre del 2020 y los 1.816 millones de barriles en remanentes para 6,3 años.



(Vea: Descubren nuevo pozo de gas y petróleo liviano en Casanare).



La estatal petrolera Ecopetrol que tiene a su cargo más del 70% de la operación hidrocarburífera del país, ha reportado en una década 68 hallazgos en pozos declarados exitosos, que le han permitido una producción comercial acumulada neta de 200 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe).



Además, este volumen de bombeo (a razón de 18,2 mbpe en promedio año), se suma a los 900 mbpe aportados a las reservas.



“La empresa sigue trabajando en adicionar nuevos descubrimientos a su portafolio, y para ello definió una nueva estrategia exploratoria que se orienta en oportunidades de mayor potencial (materialidad y rentabilidad), rápida comercialización (con ciclos más cortos entre las fases de exploración y producción), con hidrocarburos de más bajas emisiones (crudos livianos y gas)”, explicó un vocero de Ecopetrol.



Entre los descubrimientos más relevantes anunciados por Ecopetrol están los realizados en aguas del mar Caribe colombiano, frente a las costas del departamento de Córdoba, con los pozos Kronos, Gorgon y Purple Angel, que abrieron una nueva provincia gasífera en esta parte del país, y que se suma al pozo Orca, en aguas de La Guajira.



(Vea: La escasez del gas afectará al petróleo, según la AIE).



“Estos hallazgos siguen en fase de delimitación y se prevé que la empresa y sus socios avancen con la perforación de nuevos pozos”, recalcaron voceros de Ecopetrol, al precisar que así se podría establecer el nivel de potencial en los respectivos yacimientos.



En tierra se destacan los hallazgos en la cuenca de Llanos como Quifa Norte, Nueva Esperanza y Acacías; en Piedemonte están Andina y Liria, y en el Valle Medio del Magdalena (VMM) se destacan Rumbero, Infantas Oriente, Boranda y Flamencos, estos últimos recientemente declararon sus comercialidad, lo que significa que avanzaron de la fase exploratoria a una fase de desarrollo, en la que se perforarán nuevos pozos de producción para seguir sumando barriles al país.



En sus resultados, Ecopetrol reporta que se han perforado otros 10 pozos exploratorios y proyecta terminar el año con al menos 14 pozos perforados.



En los hallazgos también se destaca la labor de la filial Hocol, especialmente en la región de la costa Caribe con los pozos Bonga, Mamey, Bullerengue, Bullerengue Porquero y Arrecife. “Su aporte ha sido significativo para seguir sumando volúmenes de gas en el país y evitar el déficit de este energético clave”, dijo el vocero de Ecopetrol.



Pero no solo Ecopetrol ha reportado hallazgos, también los ha hecho Canacol Energy con los descubrimentos en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena (VIM) con los pozos Aguas Vivas, Pandereta 1 y Padereta 2, Ocarina, Breva 1, Nelson 6 y Toronja. Así mismo, el descubrimiento 24X, en el bloque Quifa, que opera Frontera Energy.



(Vea: Declaran desierta convocatoria para la Regasificadora del Pacífico).



Sin embargo, no todas las manifestaciones de nuevos yacimientos han arrojado los resultados esperados en volumen de hidrocarburos, ya que no necesariamente significa que va a existir un pozo productor que a su vez vaya a ser comercial.



“La extracción de un pozo depende de varios factores técnicos y geológicos, al igual que de otros factores externos como los precios del mercado, la logística, puertos, entre otros. En este sentido, el hecho que se anuncie un descubrimiento implica que, en principio, habrá mayor producción pero esto no necesariamente es el caso”, explicó Nicolás Arboleda, asociado de Energía y Minas de Baker McKenzie.



El analista también recalcó que, se debe tener en cuenta que los descubrimientos costa afuera anunciados que suelen tomar mucho más tiempo en desarrollarse en campos productores versus los descubrimientos continentales, ya que dependen de otros factores y requieren inversiones mucho más cuantiosas.



(Vea: Al país aún le quedaría mucho crudo: 430.000 millones de barriles).



Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de petróleo y Gas (ACP), viene recalcando en los últimos meses y en diferentes escenarios que “el país debe concentrar sus esfuerzos en recuperar la producción y aprovechar los precios altos para que los descubrimientos se materialicen".



“Es infortunado que este incremento nos sorprenda con una producción en declive, incluso por debajo de los 700.000 barriles/día”, dijo el líder gremial.



(Vea: Seguridad energética: los 4 proyectos para garantizar abastecimiento).



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio