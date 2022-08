Han subido 8,41% precios en obras de edificaciones

Los insumos siguen al alza, y no es en algunos sectores, básicamente la economía global está sufriendo los estragos de la guerra en Ucrania, la inflación y la devaluación de las distintas monedas locales (sobre todo en América Latina), y el sector de construcción es uno de ellos.



(Transición energética: cómo y cuándo, esa es la cuestión).

En el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icoced), se han revelado los impactos a junio sobre esta situación macroeconómica, en el año corrido construcción de edificaciones subieron 8,41%. En la variación mensual respecto a mayo, la cifra se posicionó 0,58%.



En el caso de las edificaciones residenciales, la variación se ubicó por encima del promedio nacional (0,59%), mientras que la clase no residencial se ubicó por debajo del promedio nacional (0,56%).



Seis de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,58%), es decir, hoteles con el número más alto en 0,80%, bodegas (0,61%), apartamentos (0,60%), educación (0,59%), oficinas (0,59%) y otros destinos (0,58%). En contra parte, los destinos hospitales y centros asistenciales (0,58%), casas (0,52%), administración pública (0,49%) y comercio (0,46%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.



En la contribución porcentual, el mayor incremento de precios lo registra el destino hoteles con una variación de 0,80%. Al interior de éste, los grupos de costo que más contribuyeron a esta variación fueron servicios generales de la construcción con 0,66 puntos porcentuales, seguido de mano de obra con 0,10 puntos porcentuales.



Pero no solo los hospitales sufrieron el impacto de la inflación, en el sector residencial la Vivienda NO VIS, obtuvo la mayor variación mensual (0,60%), sobre todo por el aporte fue servicios generales de la construcción con 0,28 puntos porcentuales.



Obras civiles



En el caso de este rubro, aunque en la variación mensual no representa un fuerte crecimiento, en comparación de junio 2021 frente a junio 2022 hay un notable peso. El impacto más alto lo ha tenido la categoría de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación anual de 11,09%. En segundo lugar están las construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil con una subida en los elementos para su operación de 10,72% en comparación con hace un año.



En la lista continúa el aumento los materiales y elementos de construcción para tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con un alza del 9,28%.



En cuarto lugar se posicionan las construcciones en minas y plantas industriales con un aumento en sus costos de 8,83% frente a junio del año anterior. Seguido, estan las carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con una subida de 8,16%.



Al respecto, el sector mostró su preocupación. Para Hieldardo Rojas, el director para Colombia de China Harbour Engineering, aseguró que los insumos que afectan a la industria son el acero y el hierro.



“En el proyecto de la App del Canal del Dique, estos materiales representan un alza del 40%-50% del CAPEX, lo que se traduce pari-passu en mayor valor del contrato EPC”, dijo.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO