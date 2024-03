Hasta los buena paga tienen más carga financiera

En un entorno de una menor demanda y mayor deterioro en el crédito o altas tasas de interés, hasta las familias más cumplidas han visto cómo su carga financiera sube, es decir, están teniendo que destinar más parte de sus ingresos para el pago de las deudas.



En un análisis de la industria del crédito con corte al cuarto trimestre de 2023, TransUnion estableció que la carga financiera (proporción del ingreso mensual para los créditos) creció 4,9 % en los segmentos de consumidores con puntajes crediticios de mayor riesgo, particularmente en sus obligaciones que tienen garantías (vivienda y vehículo).



A los de menor riesgo, es decir a los más cumplidos en sus pagos, también le está tocando destinar 0,5 % más de sus ingresos mensuales para sus créditos (vivienda, vehículo).



La firma dice que este enfoque de análisis proporciona un indicador estimado de carga financiera a nivel de consumidor para ayudar a identificar a aquellos que podrían estar endeudándose más allá de sus posibilidades y presentar un mayor riesgo de incumplimiento.



TransUnion dice que en todos los segmentos de riesgo hubo aumento en el indicador de carga financiera, pero este aumentó significativamente para los consumidores below prime (por debajo del óptimo) en el trimestre más reciente.



Dentro del segmento de consumidores con productos de crédito garantizados, el indicador de carga financiera de los consumidores subprime (alto riesgo) subió 4,9 puntos porcentuales, pasando de 23,1% en el cuarto trimestre de 2022 a 28 % en el cuarto trimestre de 2023 y el indicador de los consumidores near prime (cerca del óptimo) subió 3,2 puntos, llegando a 28,8 %.



Al observar el segmento de consumidores con créditos no garantizados, el indicador de carga financiera de los consumidores subprime se situó en 36,6 % en el cuarto trimestre de 2023, un alza de 4,2 puntos porcentuales año contra año, y el de los consumidores near prime aumentó en 3,8 puntos, llegando a 30,5 %.



“Este indicador estimado ofrece una visión integral del riesgo que representan los consumidores con estos perfiles, especialmente para aquellos que podrían haberse sobreendeudado durante el reciente episodio de aumento en la inflación y las tasas de interés”, dijo Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría de TransUnion.



La firma menciona que en el cuarto trimestre de 2023, las tasas de morosidad de 60 días o más continuaron aumentando para los principales productos crediticios, tanto a nivel de saldos como a nivel de consumidor, indicando que persisten desafíos para los consumidores en torno al pago de sus obligaciones.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio