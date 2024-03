‘Hay que cuidar las calificaciones siendo estrictos en lo fiscal’

Si bien los recientes resultados económicos para el país no han sido lo que se esperaba, la moral en varios sectores del mercado sigue firme, aunque se advierte que hay que tomar decisiones estratégicas para reactivar la económica y cuidar la imagen.



En diálogo con Portafolio, Baruc Sáez, presidente de Itaú Colombia, dijo que esperan que la recuperación se sienta con más fuerza después de julio, aunque hizo énfasis en que se debe ser cautelosos con el manejo de las finanzas y el cumplimiento de la regla fiscal.



¿Por qué el 2023 fue un año retador?

​

Muchas economías del mundo vieron una subida de tasas significativa y Colombia no estuvo exenta de esa tendencia. Cuando el Banco de República o la Fed, en el caso de Estados Unidos, hace un incremento tan fuerte en tan poco tiempo, el impacto se ve en la economía.



Claramente hay intencionalidad para que afecte y baje la inflación, pero en el caso de Colombia en un plazo de 18 meses se pasó de 1,75% de tasa política monetaria a 13,25%. Los sectores más impactados fueron consumo, tanto en términos de demanda de consumo, como en crédito de consumo, respectivamente.



¿Eso les pasó factura?

​

Eso impactó notablemente en las carteras de muchos de los bancos que tenían mucha exposición al segmento consumo. Vimos índices de deterioro de cartera o índices de cartera vencida de más del 12%, 13% o 14% en algunos casos.



Es la primera vez que casi un tercio de los 29 bancos que operan en Colombia, tuvo pérdidas en el año 2023. Esto se remonta al año 1999-2000, cuando también hubo una crisis mucho más profunda.



¿Cómo sortearon la crisis en Itaú?

​

En nuestro caso tomamos unas decisiones a principios del año 2023 donde nos protegimos, revisamos la perspectiva para el año y nos enfocamos en proteger nuestra cartera, a nuestros clientes, incluso sin apuntar a crecimientos agresivos, pero sin incurrir en riesgos que nos llevaran a reportar pérdidas.



¿Qué otro factor jugó en contra?

​

Otro elemento que pasó factura al sistema bancario fue el tema de liquidez o del premio de liquidez que afectó por cumplimiento, pero también por ejecución presupuestaria que tuvo el año pasado. Mucha de la banca se vio afectada por costos de fondeo significativamente altos.



Cuando la curva de TES estaba entre el 10% y el 11%, la curva de bonos de Colombia soberano y los bancos estaban fondeándose a 16% o 17%. Estamos hablando de casi 6%, un poco más de 6% en ciertos momentos de estrés de fondeo. Eso claramente afecta a la capacidad de otorgar crédito y de dar tasas competitivas al mercado.



¿Este será un año de recuperación?

​

Sí, hay que ser cautelosamente positivos en estos ciclos de baja de tasas, lo hemos visto en otros mercados. El Banco República ya inició un ciclo de baja de tasas con dos recortes de 25 puntos básicos. Veremos en las próximas dos reuniones dónde se ubica.



Nosotros no pretendemos influenciar esas decisiones, pero sí vemos que el ciclo de baja de tasas va a empezar a tener impacto en la economía a partir de la segunda mitad del año. No es inmediato, las tasas de referencia y las tasas de mercado todavía continúan altas. No hay una demanda de crédito importante todavía como para reactivar la economía, pero sí, en la segunda mitad del año, con tasas a lo mejor más bajas, vemos una recuperación en la demanda de crédito.



Crédito FOTO: iStock

¿Cómo cuidar la calificación de riesgo?

Las agencias de calificación miran la regla fiscal y si se está cumpliendo, bajo los parámetros que ya están pactados. Miran, por ejemplo, la trayectoria de las reformas fiscales, lo vimos en el pasado y yo creo que esas señales son importantes. Vale la pena destacar que en este momento no vemos un impacto en cambio de calificación.



¿Cuáles son esos puntos de cuidado?

​

En este momento nos están ayudando de manera significativa nuestras condiciones del sector externo, en términos de intercambio, niveles de precios del petróleo, que están cercanos a 80 dólares por barril, y eso nos ayuda no solo a tener un déficit de cuenta corriente mucho más contenido, sino también es una fuente de ingresos fiscales importante para el Gobierno para el periodo siguiente. Es decir, en 2024 recogeremos los réditos del 2023 y en 2025 los del 2024.



Habrá una buena racha que es necesario aprovechar para impulsar el crecimiento económico.



¿Hay riesgo de que baje la calificación?

​

No, es muy factible que las calificadoras nos den un espacio antes de tomar alguna decisión, particularmente en un escenario donde nuestra percepción de riesgo medida se ha visto bastante controlada en los últimos meses y ha estado reflejada en una moneda mucho más tranquila, cercana a los $3.900, que reduce las posibilidades de presiones en inflación y también menos presiones para nuestros pagos de intereses.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio