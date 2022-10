La petición de las generadoras térmicas al Gobierno

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha dicho que el Gobierno está estudiando si avanzar con nuevas subastas de energía o buscar “otros mecanismos”. Además ha señalado que mientras no se destraben proyectos atrasados de energías renovables, como los que no se han podido conectar por la Línea Colectora.



(Hidroituango está en fase de prueba de dos turbinas).

Sin embargo, Alejandro Castañeda, director de Andeg, afirmó que desde 2024 en adelante se está viendo un déficit en el balance energético que se debería cubrir con la promoción de una nueva subasta. “El sistema ya está muy apretado, no hay problema para un año y medio más, cuando estamos viendo un déficit de energía firme importante es para 2025 y 2026”, señaló Castañeda.



Si bien Hidroituango entraría a máxima capacidad en los próximos años y después La Colectora se conectaría entre 2024 y 2025, en un escenario de alto consumo (como se evidencia en la gráfica) ya habría problemas para cubrir la demanda, pues el déficit sería de 8%. Sin embargo, en el período 2023 - 2024 se ve un desbalance de 1% (Enficc - PyDem 22 en el gráfico). Este es el que podría ser cubierto.



El experto señala que si bien la entrada de Hidroituango generaría un respiro para el sistema, sigue sin ser suficiente para responder por completo, por lo que el riesgo de apagón se podría dar para esa fecha.



(El microcrédito subió 30 % participación de empresas en el campo).



Explicó que el gobierno pasado dejó en consulta una resolución para subasta de cargo por confiabilidad que después de pasar por comentarios entró a fase de estudio. “Ahora estamos esperando que tomen la decisión de convocar la subasta”, aseveró Castañeda.



En la proyección de la Unidad de Planeación Minero Energética realizada en julio de este año se evidencia un alza en la expectativa de demanda que ya advierte esta dificultad .

Teniendo en cuenta que el gobierno propone una aceleración en la transición energética que estaría relacionada también con una mayor electrificación del consumo, las necesidades de la subasta se incrementan.



El líder de Andeg asegura que la asignación que se requiere para los próximos años es entre 1.500 megavatios a 2.000.



Ahora bien, a estas preocupaciones del sector se suman dos temas: la reforma tributaria y los altos precios de los energéticos para producir la energía térmica.



Con respecto al primer punto, Castañeda explica que una de sus mayores preocupaciones está relacionada con el régimen de zonas francas que tienen algunas plantas de generación (como Termocandelaria, Gecelca 3 y 2, entre otras). De acuerdo con el líder “las empresas tomaron decisiones de inversión y expansión basados en una regla que existía y que se quiere eliminar”, afirmó. Explicó que esto les permitía reducir su renta y adicionalmente no se debían nacionalizar algunos de los equipos, lo que hacía que las inversiones tuvieran un ahorro significativo. Ahora se propone un plan de internacionalización, sin embargo, el país no exporta energía en la cantidad necesaria para mantener este régimen.



Al respecto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que se analizan ajustes en la propuesta para excluir a algunas industrias.



Otro de los puntos que destaca Castañeda como complejos para las generadoras térmicas es que los costos de la generación se han elevado. Como se evidencia en la gráfica, en los últimos meses, el precio de generación de un kilovatio para todas las tecnologías ha tenido importantes incrementos. Por ejemplo, la tonelada de carbón ha aumentado su precio desde $160.000 la tonelada a superar los $700.000. Señaló que si bien una parte del consumo de gas es nacional, otra parte, que se hace con importación, está viendo los efectos del alza del dólar.



Daniela Morales Soler

PORTAFOLIO