CCC Ituango se destapa y explica por qué no licitó más en Hidroituango

El consorcio constructor de una parte importante de las obras de Hidroituango, CCC Ituango, terminó su contrato el pasado 30 de noviembre.



A pesar de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) los invitó a participar en la licitación para concluir las obras de las unidades 3 y 4, CCC Ituango prefirió no entrar al proceso.



Santiago García, representante legal y presidente del consorcio, explicó que mantener la estructura por un año más para construir los concretos restantes era muy costoso.

¿Qué fue lo más retador de la construcción de Hidroituango?

Solamente hacerlo ya era un reto enorme a nivel de ingeniería y de infraestructura. Si a eso se le suma una contingencia totalmente inesperada que hizo que se cerrara el túnel antes de tiempo y que nos obligara a hacer gestiones y labores no previstas para salvar ese proyecto, imagínese el tamaño del reto. El proyecto ya era un mega reto, la contingencia nos trajo un nivel de dificultad adicional, pero gracias a nuestros héroes estamos contando una historia de éxito. Este está generando para el bien de Colombia y eso es lo que hoy tenemos que resaltar.

Después del siniestro, la Contraloría les determinó responsabilidad.



¿Qué ha pasado desde entonces?

El fallo de la Contraloría es un asunto, por decir lo menos, curioso; porque la Contraloría demanda responsabilidad fiscal, es decir, retribución económica, y entiende que con el paso de los seguros la responsabilidad fiscal quedó saldada.



De modo que ellos emiten un auto con el cual terminan todo el proceso. Nosotros, sin embargo y al margen del pago de los seguros, interpusimos una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, porque entendemos que la actuación de la Contraloría estuvo absolutamente equivocada. Con eso no queremos decir que el pago de seguro no hubiese sido necesario, pero el tema de la Contraloría terminó y tenemos demandado ese acto.



¿Por qué decidieron no participar en la licitación para la terminación de la primera fase del proyecto?

Nos invitaron para presentarnos a terminar el trabajo de esas unidades (la 3 y 4); pero el trabajo civil que falta es ínfimo. Equivale a los concretos que nosotros hacemos en un solo mes, pero que requería que se hicieran en un año. Para nosotros mantener todo el consorcio, con toda su capacidad instalada y con todas las obligaciones que tiene el contrato para ejecutar en un año únicamente esos concretos, significa que los precios eran demasiado elevados.



Nosotros estamos curtidos con los problemas de interpretación de los entes de control y en ese orden de ideas, no nos pareció adecuado ni correcto presentar unos precios de esa magnitud. Le dijimos a EPM que podíamos ejecutar mucha más obra y haciendo eso se verían beneficiados los precios; sin embargo, ellos prefirieron que no fuera de esta manera.



¿Es decir que estas obras que faltan de las unidades 3 y 4 se pueden terminar en menos tiempo?



No, desafortunadamente. Los concretos faltantes en las obras no dependen de la capacidad de quien los coloca, sino de la velocidad de quien instala los blindajes, que es otro contratista de EPM.

Santiago Grancia presidente de Hidroituango

¿Les hubiera gustado terminar la primera fase del proyecto?

Claro, nos hubiera gustado terminarlo, pero en unas condiciones adecuadas y correctas.

¿Cuál ha sido la inversión en este proceso?

Este es un contrato billonario y la inversión para construirlo está cercana a los $6 billones.



¿Qué protocolos hay para hacer el empalme con Schrader Camargo, la empresa que va a terminar estas unidades?



No hay ningún empalme, ni ningún protocolo para hacer este proceso. Entenderíamos que es el cliente el que está haciendo ese proceso.

¿Qué pasó con respecto a las acusaciones de materiales de baja calidad en las obras?

Hemos sostenido que usamos las especificaciones de nuestro cliente, con las calidades y cantidades que se nos especificó. Todo el sistema de gestión de calidad del contrato está diseñado para que tenga una rigurosa verificación de todos los materiales. Nosotros sabemos que cumplimos a cabalidad con todo lo que nos requirieron.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio