Horario flexible, condición laboral para retener el talento

Las personas cada día más valoran la flexibilidad laboral como un factor clave para permanecer en sus empresas. Así lo reveló una investigación de la holandesa IWG, proveedora de trabajo flexible, que consultó sobre los factores que inciden al momento de escoger un lugar para trabajar.



(Lea: Con la automatización, millones de personas cambiarán de oficio)



El estudio, que consultó a 15.000 personas, mostró que el 85% de los encuestados alrededor del mundo elegiría un puesto que ofrezca trabajo flexible sobre otro que no lo haga, y casi un tercio (28 %) valora poder elegir su lugar de trabajo, incluso más que un aumento en el subsidio de vacaciones.





(Lea: Qué recurso humano utilizar en la transformación digital)

“A la luz de estos hallazgos, no es sorprendente que el 75 % de los 15.000 encuestados, provenientes de 80 países, crean que el trabajo flexible se ha convertido en la nueva regla de las condiciones laborales. Estos descubrimientos sugieren que las empresas que no tienen una política de trabajo flexible corren el riesgo de perder a los mejores talentos”, explicó el estudio.



En ese sentido, la encuesta anotó que en los últimos diez años, el 85 % de las empresas han introducido una política de trabajo flexible o planean adoptar una. En esa línea, los resultados de esta investigación indican que, cuando se trata de dictar la jornada laboral promedio, se ha producido un cambio de poder hacia el empleado.



Sin embargo, no todas las empresas han podido adoptar el concepto. El 60 % de los encuestados dice que cambiar la cultura organizacional es el principal obstáculo para implementar una política de trabajo flexible, especialmente en las compañías que tienen un enfoque de trabajo poco flexible y de largas jornadas. Más de un tercio (41 %) dice que el mayor obstáculo es el temor a que dicha flexibilidad pueda afectar toda la cultura de la empresa.



Mark Dixon, CEO y fundador de IWG, explicó que “el año pasado nuestra encuesta sobre el Espacio de Trabajo Global habló sobre alcanzar un punto de inflexión, pero lo que estamos viendo ahora es que muchos consideran que el trabajo flexible es la nueva norma para cualquier negocio que se tome en serio su productividad, la agilidad y ganar la guerra por los mejores talentos. De hecho, la mitad de todos los encuestados afirma trabajar fuera de su oficina principal durante al menos la mitad de la semana”.



Los hallazgos muestran que el 71 % de las empresas piensa que ofrecer un trabajo flexible les permite ampliar su grupo de talentos.



La flexibilidad no solo hace que los trabajadores sean más felices y saludables, sino que también permite que las fuerzas laborales sean más productivas.



En estos tiempos inciertos, está claro que las empresas están priorizando la agilidad y la eficiencia de costos. El 55 % de las empresas encuestadas dijo que buscan ser más ágiles en 2019.