Horas más peligrosas: ¿cuándo ocurren los robos y delitos en el país?

En los últimos meses, la percepción de inseguridad tanto en Bogotá como en varias ciudades y regiones del país ha aumentado, pero ¿realmente han aumentado los delitos y los robos en el país?

De entrada, la respuesta que la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) es que sí: entre enero y agosto del 2021 los delitos aumentaron con relación a los primeros 8 meses del 2020, aunque la entidad también hace la aclaración de que el año pasado el país pasó por medidas de confinamiento fuertes.

Pero, entonces, ¿a qué horas y qué días es cuando más se cometen crímenes en Colombia? Para resolver el interrogante, la CEJ presentó su Reloj de la Criminalidad II.

Para lograrlo, extrajo cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), de la Policía Nacional, y realizó análisis estadísticos y metodológicos.

LAS HORAS MÁS PELIGROSAS

La CEJ dividió las horas más peligrosas por el tipo de delito, así:

- Hurto a personas: en los primeros 8 meses del año se registró un promedio de 687 al día. La mayor cantidad (30 %) ocurrieron entre las 6 a.m. y las 11:59 a.m. Y los viernes, el día que más se presentó.

- Hurto de celulares: el promedio diario fue de 399 y ocurrió con más frecuencia (28 %) en dos franjas: entre las 10 a.m. y las 11:59 a.m. y las 6 p.m. y las 8:59 p.m. Viernes y sábado, los casos más repetitivos.

- Hurto de residencias: promedio de 85 casos al día, siendo entre las 12 a.m. y las 3:59 a.m., de los viernes y sábados, cuando más pasó.

- Hurto motocicletas: 83 casos al día, en promedio. Entre las 6 p.m. y las 10:59 p.m., de los miércoles, cuando más se denunció.

- Hurto bicicletas: registró un promedio de 48,9 casos por día. Los miércoles, entre las 4 a.m. y las 6:59, cuando más ocurrió.

El robo de bicicletas tuvo un promedio de 48,9 al día. Archivo particular

OTROS DELITOS

La CEJ también reportó que hubo 323 casos de violencia intrafamiliar al día en los primeros ocho meses del 2021. Se concentraron en tres franjas: de 12 a.m. a 12:59 a.m., de 8 a.m. a 10:59 a.m. y de 7 p.m. a 8:59 p.m. Los domingos, los días con más casos.

Otros fueron:

- Lesiones personales: 261 casos por día con tres franjas en las que más se registraron: de 12 a.m. a 12:59 a.m., de 3 p.m. a 5:59 p.m. y de 6 pm. a 9:59 p.m. Domingo, el día que más ocurrieron.

De lesiones personales hubo 261 casos al día entre enero y agosto. Mauricio Moreno. EL TIEMPO

- Delitos sexuales: 80 casos por día. Ocurrieron de las 12 a.m. a las 12:59 a.m., de las 2 p.m. a las 5:59 p.m. y de las 8 a.m. a las 10:59 a.m.

- Homicidios comunes: hubo un promedio de 38 al día, siendo los domingos, entre las 6 p.m. y las 11:59 p.m., cuando más pasó.

“El Reloj de la Criminalidad II es una herramienta que servirá a las autoridades en su tarea encarar los actos delincuenciales”, aseveró la CEJ.

