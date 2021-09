Hotelería colombiana volvería a los niveles prepandemia hasta el 2023

Lentamente el sector turismo y sus industrias asociadas han ido retomando sus labores, pero el choque de la pandemia podría ser más profundo de lo que se percibe a simple vista, y aún falta un largo trecho para que se recupere a los niveles que tenía antes del covid. Justamente, un estudio reciente de Corficolombiana sobre el sector hotelero pronostica que podría tardar poco más de año y medio en recuperarse.



(Vea: La aerolínea Copa Airlines abrirá rutas comerciales a Cúcuta).

“Estimamos que el sector recuperará los niveles pre-pandemia en la primera mitad del año 2023. Sin embargo, nuestro escenario optimista apunta a que esto pueda materializarse a finales de 2022”, indica el reporte.



Aunque aún falta para retomar el nivel que tenía antes del covid, para este año la entidad proyecta que el sector de hoteles y restaurantes alcanzará un crecimiento de 40 %, fundamentado en el aumento de la demanda en línea con el avance en el proceso de vacunación, una mayor confianza de los viajeros, unas mejores dinámicas de viajes por motivos de vacaciones, recreo y ocio, y un mayor flujo de viajeros nacionales e internacionales.



Dentro del estudio se indica que la ocupación hotelera llegará a niveles pre-pandemia en el primer semestre de 2023, pero los ingresos de las compañías del sector no se recuperarán hasta la segunda mitad de ese año. En cuanto a los viajes domésticos, se vislumbran señales de recuperación entre junio y diciembre de 2023, pero para los internacionales el panorama es más sombrío, y podrían no recuperarse hasta el primer semestre de 2024.



(Vea: ¿Buscando destinos? Los países que no les piden visa a los colombianos).



Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana y autor del estudio, aseguró que no solo la hotelería fue el sector más golpeado en 2020, sino que el hecho de que no se recuperará hasta 2023 implica cuatro años perdidos en términos de crecimiento.



“El patrón de que los vuelos domésticos se estén recuperando más rápido que los no domésticos es bien interesante. Parece que el menor apetito por viajes internacionales se debe a la preferencia por recorrer cortas trayectorias, la incertidumbre que tienen los viajeros no residentes sobre la imposición de medidas de restricción que les impida realizar actividades, las nuevas variantes del Covid-19 y el avance desigual en el proceso de vacunación”, dijo Pardo.



(Vea: Así funciona Wynwood House, otra plataforma para estadías cortas).



LA REACTIVACIÓN



En lo corrido de 2021 se han visto algunos patrones frente al ritmo de reactivación de los hoteles, como señala el informe. Mientras que en 2019 la ocupación promedio fue de 49 %, y con la llegada del covid-19 se redujo a 25 %, en lo corrido de 2021 ha aumentado a 32 % y para junio llegó a niveles de 36 % no vistos desde febrero de 2020.



(Vea: En reactivación, Santa Marta apuesta al turismo de eventos).



Corficolombiana destaca también cómo los hoteles pequeños, caracterizados por ser más económicos y percibidos como más seguros y menos concurridos, han liderado la recuperación de la ocupación, y que los viajes por motivos de vacaciones, ocio y recreo se han convertido en el corazón de la reactivación. Estos últimos, en pre-pandemia, representaban el 53 % de los viajes vs el 39 % en el caso de los viajes con motivo de trabajo y negocios.



Sin embargo, la pandemia redujo al máximo el turismo corporativo, y con la reapertura del sector los viajes con motivo vacacional están representando alrededor de 60 % de la ocupación durante 2021.



(Vea: Empresa de Cartagena tiene hasta el 29 de octubre para reparar muralla).



Sin embargo, la gran preocupación continúa siendo el empleo. “Preocupa un tema y es el estancamiento de la demanda laboral en el sector a pesar de la recuperación en su actividad. Desde que iniciaron las restricciones en marzo de 2020, los niveles de empleo se han ubicado un 30 % por debajo de los niveles pre-pandemia. Parece que la optimización de procesos que han implementado los establecimientos de alojamiento junto con la caída de sus ingresos los ha llevado a demandar menos trabajadores”, explicó Pardo.



PORTAFOLIO