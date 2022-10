El balance de la universidad Icesi en materia de educación

En entrevista con Portafolio, el rector de la universidad Icesi, Esteban Piedrahita Uribe contó a a este medio cómo recibió la distinción al ser reconocida la mejor universidad del país según nuevo ránking de Times Higher Education y la número 10 a nivel América Latina, donde se evalúan más de 1.799 universidades de 104 países y regiones.



¿Cómo reciben la distinción?



Recibimos con mucha alegría, orgullo y humildad esta importante distinción que nos entrega Times Higher Education. Esto nos compromete a seguir trabajando en ofrecerle el mayor valor a nuestros estudiantes y a las organizaciones con las que trabajamos en temas como investigación, innovación y consultoría.



¿Qué acciones están tomando para mantenerse y subir dentro del ránking?



Todos los días tomamos acciones para tratar de ser mejores, no tanto pensando en el ránking, sino en cómo podemos contribuir al florecimiento de las personas en nuestro territorio y al desarrollo de las organizaciones incorporando conocimiento.



Estamos haciendo una revisión de nuestra estrategia y buscando cómo nos transformamos para seguir siendo relevantes, pertinentes y seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra región y del país; haciendo uso de las nuevas tecnologías y aprovechando oportunidades que hay en diversos campos, explorando nuevas áreas donde podemos ofrecer formación continua para la vida.



¿A qué le apuntan estratégicamente?



El mayor aporte que hacemos a la sociedad es formando ciudadanos competentes, responsables, autónomos, que contribuyan a la productividad, a la prosperidad y equidad de nuestra sociedad.



A lo otro que le apuntamos, es al mundo de las organizaciones, acompañando a las empresas a través del conocimiento que generan nuestros profesores, poniendo a disposición los laboratorios y las capacidades que tenemos, y por supuesto, entregar el talento que necesitan.



¿Qué implicaciones tiene hacer parte de estos ránkings?



Hay varios ránkings con diferentes variables. Sin embargo, consideramos que es importante medirse contra los mejores, no solo en Colombia sino en el mundo entero, porque somos una universidad con perspectiva internacional.



¿Cómo va el balance de la universidad en materia de educación?



La principal fortaleza de Icesi es la manera como aprendemos y enseñamos aquí, tenemos un Proyecto Educativo Institucional muy particular y especial que prioriza el diseño y evaluación por competencias de los cursos y los programas; tiene flexibilidad curricular, garantiza que nuestros estudiantes obtengan ciertas competencias claves para la vida, tanto profesionales como éticas de ciudadanía.



En inglés somos la universidad que más agrega valor y algo que nos enorgullece muchísimo, según un estudio de la Universidad del Norte, es que de las 17 mejores universidades de Colombia en Saber Pro, somos la que más valor agrega a sus estudiantes en sus competencias básicas.



¿En qué van a trabajar para subir dentro del ránking?



Más que trabajar para subir dentro del ránking, queremos crecer y trabajar para ser mejores cada día.



Hoy tenemos 7.000 estudiantes, pero el objetivo es aumentar el número de personas que impactamos porque sabemos que gracias a nuestro modelo educativo, hacemos una diferencia en sus vidas, y con personas más competentes, más autónomas y más libres, construimos una región, un país y un mundo mejor.



Icesi se destaca por tener los egresados con el mejor salario promedio del Suroccidente del país, según datos del Observatorio Laboral de Educación, OLE, del Ministerio de Educación Nacional.



¿A qué retos se pueden ver enfrentados?



Hay un reto grande de cambio tecnológico, pero que también ofrece mejores oportunidades para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, el conocimiento que podemos producir y la investigación desde las necesidades de los jóvenes y de las personas para estar más alineados con sus requerimientos.



Tenemos desafíos en sostenibilidad. Hemos hecho una apuesta por la inclusión, pues somos una de las universidades más incluyentes, de gestión privada y de más alta calidad en el país. Cerca del 60% de nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3 con las modalidades de Ser Pilo Paga y Generación E, pero con los cambios en el Icetex, tenemos un reto de poder mantener este estándar de altísima calidad con inclusión.



¿En qué se diferencia la Icesi de otras instituciones?



Tenemos orígenes empresariales y esto nos da una conexión fuerte con el mundo empresarial y de las organizaciones, buscando ser relevantes y pertinentes para ellas y para el mercado.



Somos una universidad diversa, muy joven, con un modelo educativo diferente basado en el aprendizaje activo, de diseño y evaluación por competencias, con una educación integral, de prácticas obligatorias y énfasis en inglés. Todo esto se refleja en que los últimos 5 años hemos estado en el Top 5 de las Pruebas Saber Pro entre universidades colombianas y la mejor fuera de Bogotá.



Tenemos programas especiales como el de Medicina con la Fundación Valle del Lili, la mejor clínica de Colombia y una de las cinco mejores de América Latina, que hace el 20% de los trasplantes del país, con acceso a los mejores escenarios de práctica del país.



